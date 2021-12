Policja zatrzymała handlarza podrobionymi padami. Mogłeś kupić któryś z nich

Lepiej to sprawdź.

34-latek handlował podróbkami kontrolerów do gier

Handel podróbkami w Polsce wciąż ma się doskonale. Nie ma co się dziwić, skoro sprzedawane są nawet na najpopularniejszych platformach sprzedażowych. Podróbki na Allegro i na OLX to norma, a handlujący nimi niestety wciąż stanowczo zbyt rzadko trafiają w ręce polskiej policji. Od czasu do czasu wymiar sprawiedliwości na szczęście staje na wysokości zadania. O swoim sukcesie poinformowali właśnie policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego.Funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w toku czynności ustalili, że jeden z popularnych internetowych sprzedawców działający na terenie Powiatu Tomaszowskiego może sprzedawać konsumentom podrabiany towar. Policjanci z tomaszowskiej komendy zgromadzili materiał dowodowy i zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Znaleziony przy nim "łup" był wyjątkowo pokaźny.Policja zabezpieczyła łącznie aż 2400 padów do gier o wartości sięgającej 450 tysięcy złotych. Niemała kwota, ale kara dla handlarza, który 15 grudnia usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu w okresie od sierpnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku kontrolerów gamingowych z podrobionymi znakami towarowymi i uczynienia sobie z tego handlu stałego źródła dochodu, również będzie wysoka. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności oraz kara finansowa.