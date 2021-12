Tania elektronika w Netto - kierownica do gier i inne gadżety. Lista jest długa

Lista najciekawszych produktów.

Tania elektronika w Netto od 20.12.2021

Ależ obrodziło w promocje na elektronikę w sklepach Netto. I to jakie promocje! Od dłuższego czasu na bieżąco monitorujemy gazetki, aby donosić Wam o najciekawszych ofertach na interesujące gadżety. Tak dobrej wyprzedaży jak ta, która startuje dziś w Netto, nie było już od dawna. Sami spójrzcie na listę produktów.Na start produkt nieoczywisty, ale taki, o który często pytają nas widzowie na naszym kanale w serwisie TikTok.Proszę bardzo, ta w Netto sprzedawana jest w cenie 169 złotych i to w komplecie z pedałem gazu oraz hamulca. Jest kompatybilna z PC, PS3, PS4 oraz Xbox One i ma wbudowany system wibracji. Cudów nie ma, bo obrót Tracer Rayder to tylko 180 stopni, ale dla niewymagających graczy może okazać się ciekawym prezentem.W oczy rzucają sięz krawędziowym podświetleniem LED i 10 efektami świetlnymi. Mniejsza kosztuje 29 złotych, większa to wydatek 49 złotych. W cenie 29 złotych można kupićz sensorem optycznym, a za 69 złotychz podświetleniem klawiszy. Tak, to membranówka.