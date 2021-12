Mamy możliwą specyfikację Samsunga Galaxy S21 FE. Będzie hit?

Czy w końcu się doczekamy?





Samsung Galaxy S21 FE - specyfikacja i cena





fot. WinFuture.de

Samsung organizuje specjalne wydarzenie z serii Unpacked, które zostało zaplanowane na 4 stycznia 2022 roku. Wygląda na to, że podczas tej konferencji koreańska firma zaprezentuje smartfona Galaxy S21 Fan Edition. To model, na którego czeka wielu użytkowników. Do sieci przedostała się jego możliwa specyfikacja oraz cena.Czy warto czekać?W tym przypadku warto zacząć od ceny bowiem to właśnie ten element będzie kluczowy w przypadku modelu Galaxy S21 FE. Roland Quandt twierdzi, iż podstawowa konfiguracja urządzenia będzie dostępna za 749 euro (6 GB RAM + 128 GB pamięci). Quandt zwraca jednak uwagę, iż Samsung może zmienić wspomnianą cenę w dniu wydarzenia. Warto więc brać ją z przymrużeniem oka. Na dzień dzisiejszy 749 euro, to w przeliczeniu mniej więcej 3400 złotych.Co czeka nas w kontekście specyfikacji? Między innymi 6,4-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED z rozdzielczością 2340 x 1080 pikseli - z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Do tego wszystkiego można dorzucić powłokę ochronną Gorilla Glass Victus.Na tylnej obudowie Galaxy S21 FE ma znaleźć się aparat fotograficzny o rozdzielczości 12 Mpix z OIS. Do tego Samsung ma dorzucić obiektyw szerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw z sensorem 8 Mpix. Za wydajność ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 888, czyli flagowiec amerykańskiego producenta z 2021 roku. Wygląda również na to, że w modelu Galaxy S21 FE Samsung usunie dedykowane gniazdo rozszerzeń na karty pamięci microSD.fot. WinFuture.dePod względem baterii możemy spodziewać się ogniwa o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.Co sądzicie o takiej specyfikacji? Wygląda ona całkiem przyjaźnie. Ciekawe, jak będzie plasowała się sprzedaż tego smartfona - szczególnie biorąc pod uwagę, że w opisywanej wyżej cenie można zgarnąć już konkretne modele iPhone’ów od Apple.Źródło: WinFuture / fot. Anh Nhat - Unsplash