Ulepszony Xiaomi Mi TV Stick w wersji 4K już wkrótce, oficjalne potwierdzenie

Następca Xiaomi Mi TV Stick czyli Xiaomi TV Stick 4K już dostrzeżony na stronach producenta

Doniesienia o kolejnej przystawce smart TV w formie dongla od Xiaomi mieliśmy już od czasów przecieków na temat Xiaomi Mi TV Stick. Tak, już rzekomo pierwsza jej wersja miała mieć nieco mocniejszą edycję z obsługą rozdzielczości większych niż full HD. Tak się jednak nie stało i dopiero w ostatnich miesiąc temat odżył. Do tego stopnia, że możemy zobaczyć oficjalną stronę produktu na globalnej witrynie Xiaomi.Nowy sprzęt Chińczyków będzie wizualnie w zasadzie taki sam jak poprzednik poza lekko większymi wymiarami (106,8 x 29,4 x 15,4 mm) i wagą (42,8 g) czy formą logo na obudowie. Nie będzie miał już też dopisku "Mi" przy nazwie, więc możemy o nim mówić jako o Xiaomi TV Stick 4K. Znajdziemy w nim też nieco mocniejszy procesor - czterordzeniowy Cortex-A35 i grafikę Mali-G31 MP2 (najprawdopodobniej w układzie Amlogic S905Y4). RAM zwiększył się z 1 GB do 2 GB, ale przestrzeń na dane, to ciągle 8 GB. Xiaomi TV Stick 4K w porównaniu do Xiaomi Mi TV Stick zyskał też np. obsługę 4K, Dolby Vision czy nowszy system Android TV 11.