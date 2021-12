Ludzie kradną karty graficzne z gotowców na ekspozycjach

Jest źle.

Kradzieże kart graficznych z gotowców

Problemy z kartami graficznymi wydają się nie kończyć. Obecnie kupienie wymarzonego GPU w sensownej cenie lub w ogóle nabycie upragnionego modelu może graniczyć z cudem. Być może w 2022 roku sytuację poprawi premiera kart graficznych Intel Arc , ale... nie jest to zbyt prawdopodobne. Pełny obraz beznadziei tego stanu rzeczy niechaj zobrazuje to, iż ludzie zaczęli kraść karty graficzne z gotowców w sklepach.Mianem "gotowców" określa się komputery stacjonarne, które są sprzedawane przez producentów elektroniki lub sklepy, jako gotowe do użycia. Mowa tutaj przeważnie o obudowie komputerowej, wraz z jej całą zawartością - procesorem, kartą graficzną, płytą główną, nośnikiem danych, pamięciami RAM, zasilaczem, wentylatorami oraz ewentualnie także innymi dodatkami. To właśnie z tego rodzaju komputerów wystawionych na ekspozycje w sklepach zuchwali złodzieje kradną układy graficzne.Aby zaradzić opisywanemu zjawisku, niektórzy sprzedawcy detaliczni wykorzystują popularne "trytytki" w rozmiarze XXL, czyli opaski zaciskowe, do zabezpieczania obudów przed otwarciem.