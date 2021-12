Huawei P50 Pocket niczym luksusowa biżuteria. Zdjęcia ujawniają wyjątkowy design

Piękność.

Trzeba przyznać, że Huawei naprawdę się postarał. Urządzenie wygląda wyjątkowo - jest złote z czarnymi akcentami, a powierzchnia obudowy została pokryta ciekawym wzorem. Sprzęt wygląda jak element ekskluzywnej biżuterii i powinien spodobać się przede wszystkim kobietom. I taki też chyba był zamysł projektantów, bo na zdjęciach reklamowych możemy zobaczyć tylko przedstawicielki płci pięknej. Wygląd P50 Pocket jest tak “premium”, że Galaxy Z Flip 3 wygląda przy nim jak tania zabawka.



Premiera już niedługo

P50 Pocket najpewniej nie zawiedzie też jeśli chodzi o specyfikację. Udostępnione grafiki ujawniają kilka jej elementów, na przykład fakt, że do zdjęć posłuży układ trzech aparatów. Może to wskazywać, że w modelu zostanie zastosowana ta sama konfiguracja sensorów, co w bazowym P50. Wówczas, byłyby to jednostki: główna 50 MP f/1.8, szerokokątna 13 MP i 12 MP z teleobiektywem. Na zewnętrznym panelu możemy zobaczyć też okrągły wyświetlacz, który posłuży do odczytywania powiadomień i wyświetlania podglądu przy robieniu selfie.





Poza tym, na obudowie możemy zobaczyć boczny czytnik linii papilarnych i złącze USB Typu C. Nie ma natomiast złącza słuchawkowego 3,5 mm.



Według przecieków, za wydajność P50 Pocket będzie odpowiadał Snapdragon 888 w wersji 4G, a na pokładzie ma znajdować się system HarmonyOS.



Oficjalna premiera smartfona jest zaplanowana na 23 grudnia. Jest to oczywiście termin chińskiej prezentacji, na globalną pewnie będzie trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni.



Huawei, mimo swoich problemów, ciągle zdaje się wyczuwać czego potrzebują użytkownicy i co zrobi na nich wrażenie. Ostatnie modele firmy, jak na przykład Nova 9 , są bardzo ciekawymi propozycjami, a wraz z intensywnym rozwojem AppGallery brak usług Google wydaje się boleć coraz mniej. Chińczycy uznali, że to najwyższy czas, aby wytoczyć najmocniejsze działa i zaatakować rynek składanych smartfonów, który w Europie jest zdominowany przez jednego producenta - Samsunga. Wygląda na to, że zamierzają to zrobić z przytupem.W przygotowaniu jest właśnie model P50 Pocket, który ma być bezpośrednim konkurentem Galaxy Z Flipa. Kilka dni temu informowaliśmy o przewidywanej dacie premiery i specyfikacji, a teraz do sieci trafiły zdjęcia, które ukazują urządzenie w pełnej krasie. Opublikował je chiński oddział magazynu Harper’s Bazaar.