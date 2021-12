Poznaliśmy wygląd OnePlusa Nord 2 CE. Nikt nie powinien być zawiedziony

Tańsza wersja Norda 2 zbliża się wielkimi krokami.

Źródło: 91mobiles



Specyfikacja i data premiery

Osoby czekające na kolejnego Norda nie powinny być rozczarowane jego specyfikacją. Według przecieków, będzie ona co najmniej zadowalająca, szczególnie biorąc pod uwagę cenę, która ma nie zmienić się względem poprzednika (w momencie premiery kosztował 1499 złotych). Za wydajność modelu ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 900, znany między innymi z



Ekran zostanie ten sam, co w oryginalnym Nordzie 2. Będzie to więc 6,4-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnym odświeżaniu 90 Hz. Akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh i funkcję szybkiego ładowania (65 W). Tylny aparat będzie składał się z trzech jednostek, z czego główna będzie miała matrycę OmniVision 64MP. Bardzo prawdopodobne, że na pokładzie znajdziemy najnowszego Androida 12 przykrytego nakładką ColorOS 12.



Kiedy premiera? Według źródła, czyli portalu 91mobiles, na rynku indyjskim odbędzie się ona w pierwszym kwartale przyszłego roku. Europa zapewne będzie musiała poczekać kilka tygodni więcej.



Źródło:



W ostatnich dniach do sieci trafiło co najmniej kilka różnych informacji na temat smartfona OnePlus Nord 2 CE, co potwierdza, że chiński producent intensywnie pracuje nad przygotowaniami do jego premiery. Urządzenie, zgodnie z nomenklaturą, będzie nieco tańszą wersją i tak dobrze wycenionego Norda 2 i następcą udanego Norda CE 5G Najświeższy przeciek ujawnia wygląd smartfona - portal 91mobiles udostępnił dobrej jakości grafiki, które przedstawiają model z każdej strony. Nord 2 CE będzie, podobnie jak poprzednik, bardzo podobny do swojego pierwowzoru, a wyróżniały go będą tylko detale. Mamy więc prosty design z prostokątną wyspą aparatów i płaskim frontem wypełnionym w całości ekranem, z niewielką wyspą w lewym górnym rogu. Obudowa zostanie najpewniej wykonana z tworzywa sztucznego i w przeciwieństwie do oryginału (Norda 2), znajdziemy na niej złącze słuchawkowe 3,5 mm.