Poznaliśmy nazwy kart graficznych marki Intel. Premiera w 2022

Oto one.

Wyciek kontrolowany?

Rok 2022 zapowiada się naprawdę ekscytująco dla graczy. Nie chodzi o premiery gier, a o debiuty nowych kart graficznych. Do rywalizacji pomiędzy NVIDIA i AMD dołączy kolejny gigant w postaci firmy Intel. Karty graficzne Intel Arc zostały uchwycone wcześniej na zdjęciach i renderach, a teraz udało nam sie poznać ich nazwy kodowe.W tym tygodniu na stronie internetowej firmy Intel ukazał się dosłownie na chwilę sterownik testowy, który zdradził nazwy oraz nazwy kodowe kilku nadchodzących GPU. Chodzi o pliki dotyczące sterownika 30.0.101.9999 dla Intel NUC Kit 11. generacji. Wgląd do nich uzyskali redaktorzy serwisu Videocardz dzięki uprzejmemu informatorowi, który zdołał je pobrać.Nazwy nowych kart graficznych Intel Arc to:Dwie ostatnie karty graficzne są układami mobilnymi, które w przyszłym roku zadebiutują w laptopach. Intel Arc A380 ma oferować wydajność zbliżoną do NVIDIA GTX 1650 Super, z 6 GB pamięci RAM. Sugeruje się, że w drodze są także układy A5xx, A7xx oraz A9xx, które mają być pewnego rodzaju odpowiednikami wydajnościowymi "klas" procesorów Intel Core i5, i7 oraz i9 - im wyższy model, tym większa moc obliczeniowa.