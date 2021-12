AirTagi pomogły odzyskać kobiecie skradzione dekoracje świąteczne

Lokalizatory przeciwko złodziejom.

AirTag pomógł namierzyć sprawców kradzieży

Różnego rodzaju lokalizatory coraz częściej pomagają wykiwać złodziei. Mniej więcej w połowie listopada donosiliśmy, że pewna Polka przechytrzyła złodzieja zniczy nadajnikiem GPS . Tym razem podobne wieści docierają do nas zza oceanu. Nyssa Galvan, mieszkanka stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych, w zbliżony sposób namierzyła złodziei, którzy ukradli jej świąteczne dekoracje.W rozmowie z New York Post Nyssa Galvan opowiedała o tym, jak niedawno zaczęła przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia, wystawiając świąteczne dekoracje na swoim podwórku. Gdy dowiedziała się, że jednemu z jej sąsiadów skradziono ozdoby, postanowiła wykazać się kreatywnością. Zaradna kobieta ukryła akcesorium Apple AirTag w najcenniejszych i najbardziej przykuwających wzrok dekoracjach. Zapewne domyślacie się już, co wydarzyło się dalej.