Nowy tablet Galaxy Tab A8 przyda się przy pracy, nauce i rozrywce

Jeszcze szybszy Galaxy Tab A z ekranem full HD 10,5 cala i poczwórnymi głośnikami

Kolejny uniwersalny i całkiem dobrze wyposażony tablet Samsunga. Koreańczycy właśnie wprowadzają na rynek urządzenie Samsung Galaxy Tab A8, które spodoba się osobom pracującym i uczącym się zdanie czy po prostu potrzebującym sprzętu do zabawy i rozrywki.Lekki urządzenie z niewielkimi ramkami (246,8 x 161,9 x 6,9 mm i 508 g) wyposażono w ekran 10,5 cala o panoramicznych proporcjach 16:10 i rozdzielczości WUXGA (odpowiednik full HD dla 16:10, czyli 1920 x 1200 px). Jego współczynnik powierzchni matrycy do obudowy wynosi aż 80 proc. Dźwięk zapewniają poczwórne głośniki zgodne z Dolby Atmos. Multimedialne możliwości dopełniają dwa aparaty. Główny 8 Mpx i przedni 5 Mpx. Co ciekawe można na raz nagrywać widok z kamery połączony z podglądem ekranu.