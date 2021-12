Święta z Xiaomi. Użyteczne produkty, które warto wybrać na gwiazdkowy prezent

foto. instalki.pl

Robot dokładnie zaplanuje swoją pracę i nie pominie żadnego zakamarka za sprawą laserowego systemu nawigacji LDS. Pomoże w tym także inteligentna kontrola zużycia wody z trzema poziomami dozowania oraz 12 zestawów czujników, które utrzymują przemyślaną ścieżkę zmywania i chronią meble przed obijaniem się o nie robota. Względem poprzednich wersji urządzenie posiada poprawioną zdolność czyszczenia – japoński silnik bezszczotkowy gwarantuje siłę ssania na poziomie 2100 Pa. Robotem można zdalnie sterować poprzez aplikację Mi Home na smartfony z Androidem lub Xiaomi Home na urządzenia z iOS.



Mówi się, że najlepszy prezent to praktyczny prezent. Wszystkie powyższe gadżety marki Xiaomi charakteryzuje daleko posunięta użyteczność oraz wysoka jakość wykonania i efektowny wygląd, będące istotnymi cechami świątecznych podarków. Jeżeli z jakiegoś powodu żadna z powyższych idei do Was nie przemówiła, w oficjalnym sklepie Xiaomi z pewnością znajdziesz coś, co wpadnie Ci w oko.



To jeden z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających Xiaomi. Posiada trzy tryby sprzątania (multi, zamiatanie i mopowanie), dzięki czemu doskonale zadba o czystość podłogi.