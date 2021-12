Wyniosła z miejsca pracy smartfony o wartości 100000 zł. Wpadła w ręce policji

Kradzież nie popłaca.

Jak szybko zarobić duże pieniądze? Nie wiem czy znajdzie się ktoś będący w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Różni ludzie próbują różnych metod, a niektórzy twierdzą, że pierwszy milion trzeba ukraść. Z tego założenia najpewniej wyszła 35-latka z powiatu świebodzińskiego, która wraz z 33-letnim partnerem wynosiła z miejsca pracy cenny sprzęt elektroniczny. Wpadła w chwili, gdy skradzione przez nią przedmioty miały wartość ok. 100 tysięcy złotych.Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie donosi o przypadku 35-letniej pracownicy jednego z zakładów mieszczących się na terenie powiatu świebodzińskiego, która okradała swojego pracodawcę. Kobieta regularnie wynosiła z pracy sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty.- czytamy w komunikacie policji.W trakcie dokonania zatrzymania w magazynie 35-latka miała przy sobie kolejne skradzione przedmioty, które chciała ukraść. Resztę skradzionej elektroniki ujawniono w toku dalszego postępowania, w mieszkaniu zatrzymanej. Kolekcja była imponująca.

"Część pracowników dużych przedsiębiorstw, niestety coraz częściej, daje się skusić pozornie prostemu sposobowi na „dorobienie do pensji”. Okradają pracodawcę, wynosząc z magazynów bądź sortowni mienie, narażając przedsiębiorcę na poważne straty. Działania policji polegają między innymi na uzyskiwaniu informacji o takich kradzieżach, a następnie zapobieganiu im"

Źródło: PolicjaW procederze miał brać też udział 33-letni partner zatrzymanej, który usłyszał zarzut paserstwa. Zatrzymani na wniosek Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina otrzymali zakaz opuszczania kraju. Zabrano im także paszporty. W związku z serią kradzieży oraz paserstwem grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.Przypominamy, że w Świebodzinie znajduje się c logistyczne Amazon i być może to właśnie ten podmiot był stroną poszkodowaną.Źródło: KPP Świebodzin