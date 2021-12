Samsung Galaxy M33 coraz bliżej. Będzie miał potężną baterię

Źródło: Samsung

Może nieznacznie lepszy od poprzednika

M33 5G, bo o taki model dokładnie chodzi, został zgłoszony do certyfikacji w Korei. Zatwierdzony miał być jego akumulator, stąd wiemy, że będzie miał on pojemność aż 6000 mAh. To tyle, co oryginalny M32 w wersji indyjskiej, jednak o 1000 mAh większy, niż globalny M32 i M32 5G. Oznaczałoby to, że od smartfona będzie można oczekiwać naprawdę solidnych czasów pracy na jednym ładowaniu, szczególnie, że pozostała część specyfikacji najpewniej nie ulegnie drastycznej zmianie.Bardzo możliwe, że producent postawi tym razem tylko na jedną wersję i nie zobaczymy edycji bez modułu 5G. Prawdopodobne jest też zastosowanie układu MediaTek z serii Dimensity i ekranu AMOLED, dokładnie takiego samego jak u poprzednika.Wszystkiego na temat Galaxy M33 dowiemy się już niedługo, bo według nieoficjalnych źródeł, zadebiutuje on już w styczniu. W pierwszej kolejności trafi on na rynek indyjski, a dopiero później do pozostałych krajów.Źródło: Notebookcheck / fot. tyt. Samsung