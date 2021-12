Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC wkracza do gry

A nuż uda Ci się ją upolować.



A więc stało się. Karty graficzne z rodziny GeForce RTX 2060 12 GB pojawiają się w sklepach, a ich premiery zapowiadają kolejni producenci. Swoja konstrukcję zaprezentowała firma Inno3D. Już wkrótce miłośnicy gier (oraz osoby kopiące kryptowaluty), będą mogły nabyć w Polsce Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC. Jak sama nazwa wskazuje, to wariant fabrycznie podkręcony.



Kolejna karta graficzna do grania w 1080p

Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC jest kompaktową konstrukcją o długości zaledwie 240 mm długości. Wiele osób doceni dwuslotową konstrukcję układu chłodzenia, które nie zajmie wiele przestrzeni nad płytą główną. Konstrukcja zasilana jest pojedynczą wtyczką PCI-e 8-pin.



Inno3D GeForce RTX 2060 12 GB Twin X2 OC wyposażono w 2176 rdzeni CUDA - dokładnie tyle, co modele SUPER z mniejszą liczbą pamięci VRAM. Taktowanie w trybie Boost to 1665 MHz. Kości pamięci GDDR6 korzystają z szyny 192-bitowej o przepustowości 336 GB/s. Dodatkowa pamięć przyda się do kopania Ethereum (he, he) oraz do sprawniejszej obsługi tekstu w wysokiej rozdzielczości.



Opisywana karta powinna pojawić się w ofertach polskich sklepów już wkrótce. Producent nie podaje sugerowanej ceny detalicznej, skupiając się na zapewnieniu jak najlepszej dostępności. Realnie cena oscylować będzie zapewne w okolicach 3,5-4 tysięcy złotych...



Źródło: Inno3D