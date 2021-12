Deepcool KB500 - nowy mechanik TKL wkracza do gry

Już wkrótce w Polsce.

Deepcool KB500 - kompaktowy mechanik wkracza do gry

Kolejna firma chce namieszać na polskim rynku swoimi klawiaturami mechanicznymi. Tym razem jest to Deepcool, który wkrótce wprowadzi do Polski klawiaturę Deepcool KB500. Czy konstrukcja typu TKL podbije serca graczy? Może mieć z tym drobny problem.Deepcool KB500 przypadnie do gustu graczom poszukującym mechanika TKL, czyli pozbawionego bloku numerycznego. Konstrukcja ma minimalistyczną, aluminiową ramkę i nie wyposażono jej w podkładkę pod nadgarstki. Jeśli ktoś szuka oszczędności miejsca na biurku, to dobrze trafił.Pewnego rodzaju mankament w kontekście ceny Deepcool KB500 (ok. 325 złotych za wariant UK) mogą stanowić wykorzystane tu przełączniki o skoku 4 mm i sile aktywacji 50 g. Mowa o liniowych przełącznikach Outemu Red, która cieszą się mniejszym zainteresowaniem graczy niż switche Gateron, Kailh lub Cherry MX. Klawiatury TKL na bardziej cenionych Gateronach da się znaleźć w nieco niższej cenie.Atutem Deepcool KB500 ma być podświetlenie RGB z indywidualną iluminacją każdego z przycisków. Ustawienia podświetlenia można zmienić z poziomu oprogramowania. Miłośnicy personalizacji mogą również zmienić funkcję każdego z przycisków, przypisując do nich inne funkcje, skróty czy nagrane makra.Klawiatura ma 32 KB wbudowanej pamięci, więc gracz nie jest zdany wyłącznie na oprogramowanie. Z komputerem Deepcool KB500 łączy się za pomocą 1,8-metrowego kabla, którego zabezpieczono przed uszkodzeniami oplotem. Na chwilę obecną producent ma już opracowane layouty UK i US, wersja na polski rynek pojawi się niebawem, a wraz z nią polska podstrona i rekomendowana cena.Źródło: Deepcool