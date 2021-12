Realme GT2 będzie wykonany z ekologicznego materiału na bazie papieru

Coraz ciekawsze informacje o nadchodzącym modelu.

GT 2 to flagowiec z krwi i kości

Materiał wykonania obudowy ma być jednak tylko dodatkiem zwieńczającym imponującą całość. GT2 będzie bowiem prawdziwym flagowcem, który nawiąże równą walkę z nadchodzącymi urządzeniami Xiaomi, OnePlus i Samsunga. Jak możemy dowiedzieć się z ostatnich przecieków, smartfon ma zostać wyposażony w 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Pod obudową będzie drzemał najnowszy Snapdragon 8 Gen1 z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i aż 1 TB pamięci magazynowej.



Ulepszenia doczekają się też aparaty, które na głównej wyspie będą trzy: 50-megapikselowy główny z optyczną stabilizacją ekranu, 50-megapikselowy szerokokątny i 8-megapikselowy z teleobiektywem.



Na pokładzie ma pracować Android 12 z najnowszą wersją nakładki realme UI (3.0). Wbudowana bateria będzie miała pojemność 5000 mAh i obsługę szybkiego ładowania 65 W.



Premiera Realme GT2 jest zaplanowana na 20 grudnia.



Realme nie zwalnia tempa. Podczas gdy kurz po prezentacji modelu GT Neo 2 nie zdążył jeszcze opaść, już za kilka dni odbędzie się premiera jeszcze ciekawszego smartfona - Realme GT2. Ma to być sprzęt wyjątkowy pod kilkoma względami, ale jednym z najistotniejszych, przynajmniej w dotychczasowej retoryce przedstawicieli firmy, ma być aspekt ekologiczny, na który postawiono duży nacisk. Dotychczas nie do końca wiadomo było o co dokładnie chodzi, jednak teraz wiceszef Realme, Xu Qi, uchylił rąbka tajemnicy.Okazuje się, że Chińczycy postanowili poeksperymentować jeśli chodzi o tworzywo, z którego będzie wykonany smartfon. Tym razem nie będzie to połączenie plastiku, aluminium i skóry, tak jak w oryginalnym GT, a coś zupełnie nowego - producent ma postawić na ekologiczny materiał o “papierowej” fakturze. Nie wiemy co to oznacza, jeśli chodzi o szczegóły, ale wiemy na pewno, że będzie to tworzywo ekologiczne, matowe i lekko chropowate. Jak zaznaczył w swoim wpisie Qi, opracowana technologia “otworzy nowy rozdział we wzornictwie smartfonów”.