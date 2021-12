Jaki laptop gamingowy kupić na święta i dlaczego warto zainwestować w dobrą kartę graficzną?

Wybierz dobrze.

MSI GF65 Thin 10UE - optimum dla większości graczy

MSI GF63 Thin 10UC - kusi atrakcyjną ceną

MSI GF75 Thin 10UC - duży ekran, lepsze wrażenia z zabawy

MSI Katana GF66 11UE - skuteczna nie tylko na wirtualnym polu walki

MSI GS76 Stealth 11UE - duża matryca i smukła obudowa

Laptopy MSI w wielu wariantach i świetnej promocji

Materiał powstał we współpracy z firmą MSI

Modernizacja komputera stacjonarnego jest obecnie kwestią mocno utrudnioną ze względu na niewielką dostępność oraz bardzo wysokie ceny kart graficznych. W dzisiejszych czasach o wiele opłacalniejszym działaniem stało się kupno gotowych zestawów komputerowych oraz laptopów, których wydajność w grach dorównuje desktopom. Notebook dla graczy przestał być synonimem urządzenia szalenie drogiego, a doskonałym przykładem tego stanu rzeczy są ceny laptopów MSI z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz NVIDIA GeForce RTX 3060. Zbliżają się święta i zapewne wielu rodziców już teraz zastanawia się, jaki laptop gamingowy warto kupić swoim pociechom. Chcielibyśmy ułatwić to zadanie, przedstawiając najlepsze notebooki dla graczy marki MSI. Zachęcam do uważnej lektury tekstu - każda z propozycji ma swoje unikalne atuty.W 2021 roku nawet najbardziej przystępne cenowo laptopy dla graczy z układami NVIDIA GeForce RTX 3060 są smukłe i lekkie. Zerknijcie na MSI GF65 Thin 10UE , który w konfiguracji NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesorem Intel Core i7-10750H na pokładzie można kupić już za ok. 5399 złotych... i to z Windows 10!Mobilna karta graficzna GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci GDDR6 to wszystko, co potrzebne jest obecnie do pełni szczęścia podczas rozgrywki w rozdzielczości Full HD. Dzięki niej poznasz wszystkie atuty ray tracingu, czyli śledzenia promieni w grach w czasie rzeczywistym. Realistyczne oświetlenie oraz cienie czynią światy gry piękniejszymi, a generowane na bieżąco realistyczne odbicia pozwolą Ci na przykład dostrzec w lustrze oponenta, skradającego się za Twoimi plecami! Układ obsługuje też technikę DLSS, będącą w stanie po włączeniu zwiększyć liczbę klatek na sekundę w wybranych grach nawet o ok. 60%.MSI GF65 Thin to również wygodna klawiatura z podświetleniem RGB, wysoka jakość wykonania oraz - co niezwykle istotne - skuteczny układ chłodzenia Cooler Boost 5. Działaniem tego ostatniego da się sterować z poziomu nowej aplikacji Dragon Center z trybem Gaming Mode 2.0, dbającym o odpowiedni poziom wydajności w grach.A może coś tańszego? Proszę bardzo. MSI GF63 Thin 10UC to sprzęt dostępny między innymi z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3050, procesorem Intel Core i5 10. generacji i sprzedawany w cenie nawet ok. 4599 złotych.NVIDIA GeForce RTX 3050 pozwala oczywiście cieszyć się ray tracingiem oraz opisaną wyżej technologią NVIDIA DLSS, ale także możliwością skorzystania z aplikacji NVIDIA Broadcast. Dzięki niej streamowanie rozgrywki w sieci będzie łatwiejsze i wygodniejsze, w czym pomaga inteligentne usuwanie szumu, czy też usuwanie tła otoczenia - zupełnie jak przy green screenie. Widzowie nie usłyszą w trakcie Twojej transmisji odkurzacza pracującego za ścianą i nie zobaczą artystycznego nieładu w pokoju za Twoimi plecami, który zastąpisz na przykład obrazem tła z ulubionej gry.Nadaje się idealnie do gier e-sportowych za sprawą obecności 15,6-calowej matrycy Full HD (opcjonalnie IPS) o częstotliwości odświeżania wynoszącej 144 Hz. Wzmiankowany układ pozwoli cieszyć się wysoką liczbą klatek w CS:GO, Fortnite, Apex Legends, czy też Overwatchu. Atut MSI GF63 Thin 10UC stanowi preinstalowany system Windows 10 Home, który da się bezpłatnie ulepszyć do Windows 11.Osoby kupujące laptopy chcą, aby był to uniwersalny sprzęt na lata. W przypadku MSI GF63 Thin 10UC gwarantem trwałości ma być smukła i lekka obudowa, wykonana ze szczotkowanego aluminium. Mobilność zapewnia tu masa na poziomie zaledwie 1,86 kg oraz czas pracy na baterii sięgający nawet 7 godzin w przypadku działań typowo biurowych. Szukasz komputera na studia, przy którym po godzinach można się zrelaksować? Być może właśnie go znalazłeś.Ciekawostka: MSI GF63 Thin, podobnie jak wszystkie pozostałe laptopy z tego zestawienia, mogą uruchamiać mobilne aplikacje dla Androida poprzez program MSI App Player.Wielkiej tajemnicy nie stanowi wcale fakt, że w gry najlepiej jest grać na możliwie jak największym ekranie. Rozwiązanie dla posiadaczy laptopów stanowi podpięcie się pod większy monitor lub... zakup notebooka z matrycą o większym niż standardowy rozmiarze. Tego rodzaju propozycję stanowi MSI GF75 Thin 10UC , wyposażony w 17,3-calowy wyświetlacz IPS Full HD o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Zwróćcie uwagę na otaczające go ramki, są naprawdę wąskie.O wydajność tego modelu dba karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050, wspomagana przez procesor Intel Core i7 10. generacji. Wydajne podzespoły efektywnie schładza układ Cooler Boost 5, który ma zwracać uwagę wysoką kulturą pracy. Powinien, bo użytkownik chcąc się zrelaksować może zechcieć delektować się dźwiękiem zgodnym ze standardem High-Res Audio.Dużą liczbę klatek na sekundę w grach zagwarantuje technologia NVIDIA DLSS, o ich efektowny wygląd zadba z kolei ray tracing. Gdy obie te techniki działały będą jednocześnie, NVIDIA GeForce RTX 3050 w rozdzielczości Full HD zaserwuje graczowi naprawdę wysoką liczbę klatek nawet w ultra detalach. Gdy gracz postawi wyłącznie na DLSS, będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości matrycy 144 Hz, wyświetlającej maksymalnie 144 klatki na sekundę. Duża liczba FPS ma znaczenie zwłaszcza w grach e-sportowych, gdzie płynniejszy obraz realnie poprawia skuteczność i może prowadzić do zwiększenia liczby fragów.Podświetlana klawiatura, kamerka do wideorozmów, czy też szybki dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB to tylko wybrane z dodatkowych atutów tych laptopów. MSI Katana GF66 to jeden z najnowszych laptopów dla graczy w ofercie MSI. Dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesora Intel Core i7 11. generacji to znakomita propozycja nie tylko dla graczy, ale przy okazji osób poszukujących wydajnej mobilnej stacji roboczej do zastosowań profesjonalnych. Gwarantem najwyższej wydajności jest tutaj skuteczny system chłodzenia Cooler Boost 5.Podobnie jak poprzednie laptopy w tym zestawieniu, MSI Katana GF66 dzięki NVIDIA GeForce RTX 3060 nie tylko wykorzystuje ray tracing oraz pozwala korzystać z apki NVIDIA Broadcast, ale imponuje też techniką NVIDIA Reflex. Dzięki niej opóźnienia systemowe redukowane są w taki sposób, aby w dynamicznych FPS-ach jeszcze łatwiej można było zastrzelić wroga. Chodzi tutaj o informacje przekazywane z myszki i klawiatury do komputera i wyświetlane na ekranie. Zminimalizowanie czasu między wydaniem komendy, a zaprezentowaniem animacji przekłada się wyższą skuteczność w grach e-sportowych pokroju Fortnite, Apex Legends, Valorant i wielu innych. Pomaga w tym rzecz jasna również szybki 15,6-calowy ekran IPS 144 Hz, otoczony wąskimi ramkami.Działające pod kontrolą systemu Windows 10 Home urządzenie obsługuje system dźwiękowy High-Resolution Audio, robiący pozytywną różnicę w grach oraz w trakcie oglądania filmów i odsłuchu muzyki.Jeśli miałbym wskazać moją ulubioną serię laptopów dla graczy w ofercie MSI, wskazałbym bez wahania serię Stealth. Urządzenia te zwracają uwagę naprawdę eleganckim designem, fenomenalnymi ekranami z minimalnymi ramkami i wydajnością idącą w parze z niezłą kulturą pracy. Uniwersalny laptop do pracy i grania? Postawiłbym na któryś z wariantów MSI GS76 Stealth MSI GS76 Stealth 11UE to konstrukcja uzbrojona w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060, pozwalający w tym przypadku czerpać przyjemność z korzystania z efektów NVIDIA RTX na 17,3-calowej matrycy IPS Full HD o częstotliwości odświeżania sięgającej 360 Hz. 144 klatki na sekundę to za mało? Włącz DLSS i ciesz się jeszcze większą ich liczbą. "Frames win games" - znasz to powiedzenie? No właśnie.MSI GS76 Stealth 11UE to także system Windows 10 Home lub Pro do wyboru oraz akumulator o pojemności aż 99,9 Wh. Za optymalizację jego działania odpowiada oprogramowanie MSI Center, z poziomu którego da się zarządzać także podświetleniem RGB klawiatury gamingowej SteelSeries, zastosowanej w tym małym dziele sztuki.Cichy układ chłodzenia Cooler Boost Trinity+, z wentylatorami wyposażonymi w łopatki o grubości zaledwie 0,1 mm, pozwala w niezakłócony sposób oglądać filmy na laptopie, przy wykorzystaniu wbudowanych głośników firmy Dynaudio. Nawet gdyby podczas streamowania rozgrywki - na przykład na Twitcha - mikrofon miałby go zarejestrować (w końcu pod dużym obciążeniem będzie słyszalny), oprogramowanie NVIDIA Broadcast skutecznie go usunie.Warto postawić na laptop dobrej klasy, wyposażony w wydajną kartę graficzną, która przez dłuższy czas sprawdzi się nie tylko w grach, ale będzie w stanie również usprawnić działanie oprogramowania do edukacji i zastosowań profesjonalnych. Oczywiście wszystkie powyższe modele laptopów da się znaleźć w łącznie dziesiątkach różnych konfiguracji. Każdy z Was bez problemu dopasuje dane urządzenie do swoich indywidualnych potrzeb. Ba, niektóre konfiguracje z czasem można zmodernizować o dodatkowy dysk lub nowe kości pamięci. MSI chce oferować graczom sprzęt na lata i wygląda na to, że każde z powyższych urządzeń posłuży Wam naprawdę długo.Przypominamy też, że trwa specjalna z okazji Świąt Bożego Narodzenia. MSI przygotowało wiele zniżek i niesamowite nagrody – tajemnicze Mystic Boxy! Promocja trwa od 13.12.2021 do 09.01.2022 roku więc jest naprawdę sporo czasu, aby kupić wymarzony sprzęt w atrakcyjniejszej ofercie. Więcej informacji na specjalnej stronie promocji . Zachęcamy również do sprawdzenia kanału YouTube oraz zorganizowanego przez MSI konkursu , w którym można wygrać pakiet gadżetów marki.