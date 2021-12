Testowaliśmy Oppo Find N 5G. Nowy składany smartfon robi świetne pierwsze wrażenie

Zewnętrzny ekran spokojnie obsłużymy jedną ręką, nie jest przesadnie duży a ramki (poza wewnętrzną) są całkiem małe / Foto: własne

Większy ekran, czyli więcej możliwości i nieoczywiste zastosowania rozkładanej konstrukcji

Telefon można złożyć tylko częściowo, wtedy dół może robić za podstawkę lub osobną klawiaturę / Foto: własne

Aparat z podglądem prawie jak w profesjonalnym urządzeniu

Selfie głównym aparatem? Dzięki zewnętrznemu ekranowi nawet z wygodnym podglądem / Foto: Oppo

Smartfon tego typu nie może mieć kiepskich podzespołów, Oppo w Find N 5G nie pożałowało

Oppo w Find N 5G użyło topowych podzespołów / Foto: własne

Fotografie zdają się mieć naprawdę ładne kolory, a automatyka dobrze dobiera tryby / Foto: własne

Oppo Find N 5G zapewnia sporo przestrzeni roboczej dzięki wewnętrznemu ekranowi 7,1 cala / Foto: własne

Rozkładany smartfon Oppo Find N 5G na razie tylko w Chinach, ale producent ma większe plany

Po rozłożeniu (poza specjalnym trybem podglądu zdjęć i filmów) zewnętrzny ekran jest deaktywowany / Foto: własne

Sam używam na co dzień telefonu z nieco już archaicznymi większymi ramkami na górze i dole o przekątną 6 cali. Wymiary Oppo (132,6 × 73 × 15,9 mm) wydają się nie tylko przy nim jak z nieco innej epoki, kiedy flagowe smartfony były po prostu mniejsze. W takiej pozycji spokojnie dosięgniemy jedną ręką do całego ekranu, za to rozłożony z 132,6 x 140,2 × 8,0 mm zapewnia wiele przestrzeni roboczej.Rozkładany ekran ma naprawdę wiele zastosowań i udogodnień. Przede wszystkim może pełnić funkcję podstawki. To świetna opcja przy oglądaniu materiałów wideo i foto (jeśli nie przeszkadza nam pochylenie jednej części względem drugiej, ewentualnie odpalimy film na połówce) i robieniu zdjęć. Oppo zachwala brak konieczności opierania lub korzystania ze statywu przy fotkach. Nawet robiąc zdjęcia poklatkowe (a w zasadzie wideo) typu timelapse. Zawias gwarantuje stabilne położenie pomiędzy rozwarciem 50 a 120 stopni. Wtedy spokojnie sprawdzi się jako podstawa.Dół może też pełnić rolę wygodnej klawiatury czy mieć po prostu włączoną inną aplikację. Mamy też gesty dzielenia ekranu, maksymalizacji, zmiany rozmiaru okna na dowolne pływające czy zapamiętywanie grup otwartych aplikacji na podzielonym widoku. Co ważne, jeśli używany jakiegoś programu i zamkniemy lub otworzymy smartfon, jego widok będzie płynnie przeniesiony pomiędzy matrycami. W trybie rozłożonym można też włączyć dodatkowy tryb klawiatury - podzielona dostosowana mocniej do obsługi dwoma kciukami. Często spotykamy taką w tabletach.Producent zastosował kilka aparatów. Główny Sony IMX766 50 Mpx f/1,8 z OIS, szerokokątny Sony IMX481 16 Mpx f/2,2 i teleobiektyw Samsung S5K3M5 15 Mpx f/2,4. Do tego moduły selfie Sony IMX615 32 Mpx f/2,4. Ciężko wyrokować coś po kilku fotkach, ale pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Zestaw na pewno nie jest kiepskim wyborem aparatów i dobrze daje radę, choć niekoniecznie Oppo Find N 5G musi być dosłownie aż na podium fotograficznych smartfonów. Podchodząc do zastawionego stołu trafnie dobrał typ sceny na jedzenie, a kolory wyglądały na przyjemnie nasycone. W trybie wideo nagrywa w 4K 60 FPS i 1080p nawet z 240 FPS.Dwa ekrany dają też świetne właściwości podglądu. Można zrobić sobie selfie głównym najlepszym aparatem patrząc na kadr w dodatkowej matrycy albo nagrywać tak film. Zupełnie jak w aparacie lub kamerze z odwracanym ekranikiem. Jeśli komuś robimy zdjęcie opcja podwójnego widoku pozwoli naszemu modelowi mieć pojęcie o tym, jak aktualnie wygląda aby chociażby dobrze się ustawić. Jedyny minus który zauważyłem, to częściowo przycięty podgląd dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza. Być może da się to przestawić, nie miałem czasu sprawdzać, jednak domyślnie widok pokrywa cały ekran ucinając część kadru zamiast pokazywać czarne pasy po bokach.W kwestii wydajności jest topowo. Flagowy ośmiordzeniowy chip Qualcomm Snapdragon 888 z 5G i mocną grafiką Adreno 660. Układ (w zależności od wersji telefonu) wspiera 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR5 oraz 256 lub 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. Takie połączenie sprawia, że przez lata nie powinniśmy odczuć spadków wydajności. Naturalnie podczas krótkich testów nic się nie przycinało. Gdybym miał więcej czasu, pewnie sprawdziłbym też działanie wymagających gier, ale zakładam, że każda nie miałaby spadków płynności.Nie zabrakło WiFi 6 ax, łączności komórkowej nowej generacji 5G, Bluetooth 5.2 z różnymi wspieranymi standardami audio, rozbudowanej nawigacji (GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS), NFC, pracy z dual-SIM (karty typu nano-SIM), zestawu czujników czy czytnika linii papilarnych umiejscowionego jak na obecne czasy całkiem klasycznie, podobnie np. do(we włączniku na prawej krawędzi). Nieźle radzą sobie też głośniki stereo obsługujące Dolby Atmos generując całkiem donośny ładny dźwięk. Gniazda słuchawkowego nie odnotowałem.Oppo zastosowało szybkie ładowanie SuperVooc Flash Charge, ale ciężko nazwać je wyścigowym. 33 W mocy z gniazda USB-C (ładowarka w zestawie) powoduje napełnienie baterii do 55 proc. w 30 minut, a do 100 proc. w 70 minut. Mimo wszystko nie jest źle. Dodatkowo w trybie bezprzewodowym AirVooc (zgodnym z Qi) możemy korzystać z indukcyjnych ładowarek 15 W, a nawet zwrotnego ładowania 10 W. Niestety podczas zamkniętej prezentacji dla dziennikarzy nie podano orientacyjnej długości pracy na wbudowanej baterii o pojemności 4500 mAh. Na start producent zaopatrzył Oppo Find N 5G w Androida 11 z autorską nakładką ColorOS 12.Warto jeszcze dodać, że zewnętrzny ekran jest z obu stron lekko zakrzywiony, a smartfon będzie oferowany w trzech wariantach kolorystycznych. Sam miałem w rękach biały inspirowany jasnymi ceramicznymi płytkami, ale do wyboru będzie też "wersja Purple przypomina butelkę luksusowych perfum, wykorzystująca wiele warstw dostosowanych folii, aby stworzyć iluzję światła i cienia o przezroczystej fakturze." Poza tym klasyczny czarny łączący błyszczące i matowe szkło z nowymi technikami laminowania folią.Oppo Find N 5G jest przedstawicielem serii, która niekoniecznie będzie zawierała tylko rozkładane urządzenia. Firma chce w niej wypuszczać kolejne innowacyjne urządzenia. Tym razem Find N 5G jest rozkładany. W przyszłym roku możemy co prawda zobaczyć tę cechę, ale równie dobrze zamiast niej lub dodatkowo zupełnie inne mało popularne czy wręcz pionierskie rozwiązanie. Początkowo smartfon będzie oferowany jedynie na chińskim rynku niejako w ramach testu popularności.Jeśli model się przyjmie, docelowo powinien być szeroko dostępny. Niestety jeszcze nie wiadomo, czy też w Polsce. Na pewno nie w najbliższym czasie, bo interfejs był tylko po chiński i angielsku (choć z wieloma azjatyckimi wtrąceniami). Na swoim rodzinnym rynku został wyceniony na 7699 juanów (8 GB + 256 GB) i 8999 juanów (12 GB + 512 GB, taki z jakim miałem styczność), czyli w prostym przeliczeniu około 4960 i 5800 złotych. Będzie tam dostępny od czwartku 23 grudnia.Wciąż jest bardzo drogi jak na smartfon, ale w porównaniu do rozkładanej konkurencji innych marek nie ma aż tak absurdalnej premierowej ceny (np za Samsunga Galaxy Fold3 przyszło nam płacić na start 8299 złotych z 256 GB lub 8799 złotych z 512 GB pamięci na dane). A przecież może pochwalić się też bardzo dobrymi podzespołami, w dodatku spędzone z nim chwile zaliczam do bardzo przyjemnych. Myślę, że powinien odnieść sukces i przyciągnąć nowych klientów do tego segmentu smartfonów.Źródło i foto: własne