OPPO układem MariSilicon X chce zmieść konkurencję na polu mobilnej fotografii

OPPO MariSilicon X - autorski procesor NPU

Przetwarzanie RAW i tryb RGBW Pro

Podczas pierwszego dnia INNO Day 2021, OPPO pokazało nie tylko nowe inteligentne okulary Air Glass , ale i swój pierwszy, autorski procesor NPU (Neural Processing Unit) –Został on stworzony w 6nm procesie technologicznym. Układ łączy w sobie funkcje NPU, ISP (Image Signal Processor) i wielowarstwową architekturę pamięci, by zwiększyć wydajność oraz efektywność energetyczną. Co więcej, dzięki przetwarzaniu RAW, w czasie rzeczywistym, procesor pozwala na nagrywanie filmów w jakości 4K z funkcją AI Night Video z podglądem na żywo. MariSilicon X zadebiutuje w pierwszym kwartale 2022 roku w Serii Find X.Warto zauważyć, że układ ten nie zastąpi rozwiązań od Qualcomm czy MediaTek, a będzie im towarzyszył w celu przetwarzania obrazu i obsługi algorytmów SI.Procesor NPU umożliwia przeprowadzenie 18 miliardów operacji na sekundę (TOPS). Według producenta, wysoka efektywność energetyczna (11.6 TOPS/ W) pozwala mu na zachowanie najwyższej wydajności bez potrzeby drenowania baterii.NPU został również wyposażony w specjalny podsystem pamięci tera-bps (bits per second), który pozwala mu wykorzystać w pełni moc obliczeniową bez ograniczeń związanych z pamięcią. Dzięki temu skraca to znacznie czas potrzebny na kopiowanie danych między jednostkami pamięci i przetwarzania.MariSilicon X ma pamięć DDR o dodatkowej przepustowości do 8,5 GB/s. Jego wielowarstwowa architektura pamięci minimalizuje opóźnienia i zmniejsza zużycie energii spowodowane niepotrzebnymi powtarzającymi się cyklami odczytu i zapisu.Dzięki zastosowaniu inteligentnego, autorskiego algorytmu redukcji szumów od OPPO (AI Noise Reduction Algorithm), MariSilicon X może osiągnąć nawet 20-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do OPPO Find X3 Pro. Dzięki temu procesor NPU jest w stanie rejestrować wideo 4K z włączoną funkcją AI Night Video, stosując złożone ulepszenia do każdej klatki w czasie rzeczywistym.MariSilicon X ma własny ISP, który umożliwia utrwalanie obrazów z 20-bitowym 120 dB zakresem dynamicznym — 4 razy większym niż w Find X3 Pro. Dodatkowo, dzięki współczynnikowi kontrastu 1000000:1 między najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami obrazu, utrwalany obraz jest zbliżony do naturalnego.Według OPPO, MariSilicon X w czasie rzeczywistym przetwarza obraz 4K i 20-bitowy ultra HDR w RAW na poziomie pikseli. Przetwarzając pierwotne dane obrazowania, MariSilicon X może osiągnąć stosunek sygnału do szumu (signal-to-noise ratio) na poziomie 8 dB dla obrazów.MariSiliconX pozwala też wykorzystać potencjał autorskiego czujnika RGBW od OPPO, obsługując odseparowanie i połączenie sygnałów RGB i białego, aby zapewnić poprawę stosunku sygnału do szumu o 8,6 dB i zapewnić 1,7x jakości tekstur.