Świąteczne promocje w Plusie i Polsat Box. Nawet 1000 zł zwrotu w gotówce

foto. Plus

Samsung Galaxy A52s 5G dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 56 zł – 2 017 zł

Samsung Galaxy Watch4 Aluminium 40mm dostępny już od 29 zł na start i np. 36 rat po 32 zł – 1 181 zł

Samsung Galaxy Watch4 Aluminium 44mm dostępny już od 29 zł na start i np. 36 rat po 35 zł – 1 289 zł

Samsung Galaxy Watch4 Classic Stal Nierdzewna 42mm dostępny już od 29 zł na start i np. 36 rat po 45 zł – 1 649 zł

Samsung Galaxy Watch4 Classic Stal Nierdzewna 46mm dostępny już od 29 zł na start i np. 36 rat po 49 zł – 1 793 zł

Xiaomi Mi TV P1 55” dostępny już od 199 zł na start i np. 36 rat po 59 zł – 2 323 zł

Samsung Galaxy Buds 2 dostępne już od 1 zł na start i np. 36 rat po 18 zł – 649 zł

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64GB dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 28 zł – 1 009 zł

Xiaomi Mi Watch dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 15 zł – 541 zł.

Atrakcyjna oferta Polsat Box. Na start pełna oferta TV przez 3 miesiące bez opłat

podstawowy M Spor t za 60 zł/mies. – to 69 różnorodnych kanałów dla całej rodziny uzupełnionych o kanały: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1 oraz promocyjnie kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą za 0 zł

t za 60 zł/mies. – to 69 różnorodnych kanałów dla całej rodziny uzupełnionych o kanały: z Ligą Mistrzów UEFA, z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1 oraz promocyjnie kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą za 0 zł dodatkowy Sport Max za 30 zł/mies. (możliwość dokupienia do pakietu podstawowego L) – zapewniający dostęp do kanałów Polsat Sport Premium , Eleven Sports oraz promocyjnie, bez dodatkowych opłat, kanały z pakietu CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą.

za 30 zł/mies. (możliwość dokupienia do pakietu podstawowego L) – zapewniający dostęp do kanałów , oraz promocyjnie, bez dodatkowych opłat, kanały z pakietu z PKO BP Ekstraklasą. Xiaomi Mi Watch dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 15 zł – 541 zł.

W przypadkulubzwrot w gotówce z bankomatu wyniesie ażXiaomi 11T Pro 5G to pierwszy smartfon, który został wprowadzony na globalny rynek z technologią Xiaomi HyperCharge – ładowaniem o mocy 120 W. Technologia umożliwia naładowanie urządzenia z baterią 5000 mAh do 100% w zaledwie 17 minut. Na pokładzie nie mogło zabraknąć flagowego chipsetu mobilny Qualcomm Snapdragon 888. Producent zadbał oczywiście o łączność 5G i WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, podwójne głośniki z Dolby Atmos (SOUND BY Harman Kardon) i wibracje wspierane przez silnik liniowy X-axis.foto. PlusNa froncie znajdziemy wyświetlacz AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 480 Hz. Panel oferuje jasność średnio 800 nitów, a maks. 1000 nitów.Xiaomi 11T Pro 5G to nie tylko flagowa wydajność, ale również potrójny aparat z szerokokątnym obiektywem 108 MP, telemakro 5 MP i ultraszerokokatnym 8 MP.OPPO Reno6 Pro 5G 256 GB to kolejna propozycja Plusa ze zwrotem aż 400 zł w gotówce. Smartfon wyróżnia się nietuzinkowym designem. OPPO Reno Glow to rozpoznawalne wzornictwo serii. Po ponad roku OPPO udoskonaliło jego proces produkcyjny składający się z niemal 50 skomplikowanych etapów. Efekt OPPO Reno Glow jest dostępny w smartfonach OPPO Reno6 Pro 5G w kolorze błękitnym i grafitowym, a w smartfonach OPPO Reno6 5G w kolorze błękitnym i czarnym.foto. PlusModel OPPO Reno6 Pro 5G został wyposażony w 6,55-calowy, zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED z częstotliwością odświeżania 90Hz i częstotliwością próbkowania dotyku do 180Hz.Na pokładzie Reno6 Pro 5G znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 870 z głównym rdzeniem Kryo 585 o taktowaniu nawet do 3,2GHz. Telefon dysponuje 12GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1, jak również opracowaną przez OPPO technologią RAM+.W przypadku smartfonówlubmożna liczyć naOPPO Reno6 5G to pierwszy smartfon na rynku wyposażony w najnowszy układ MediaTek Dimensity 900, zintegrowany z 5G. Smartfon również oferuje technologię szybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0 i dysponuje 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Na wyposażeniu znajdziemy potrójną kamerę 64 MP z czujnikiem temperatury barw i przedni aparat 32 MP.foto. PlusXiaomi 11 Lite 5G NE to ciekawa propozycja ze średniej półki cenowej dla osób szukających naprawdę smukłego, stylowego i lekkiego smartfona. Obudowa mierzy zaledwie 6.81 mm grubości, a cała konstrukcja waży 158 gramów. Warto też zauważyć, że moduł aparatu wystaje jedyne 1,77 mm od korpusu.Na froncie znajdziemy 6,55" ekran AMOLED chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Panel charakteryzuje się 10-bitową głębią kolorów i certyfikatem Dolby Vision oraz HDR10+. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 90 Hz. Na pokładzie znajdziemy maksymalnie 8GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci UFS 2.2. Bateria 4250 mAh wspiera szybkie ładowanie 33W.foto. PlusZwrotem nawet 200 zł w gotówce, oprócz smartfonów obsługujących najszybsze 5G w Polsce od Plusa, zostaną objęte również inne urządzenia, które również idealnie sprawdzą się, jako upominek dla bliskich.Miłośników zdrowego stylu życia i nowych technologii ucieszą smartwatche – dostępne w wersji zarówno damskiej, jak i męskiej. Dla ceniących sobie wygodę wielbicieli dobrej muzyki – bezprzewodowe słuchawki, a dla tych, którzy długie, zimowe wieczory spędzają przed telewizorem – Smart TV.foto. PlusWśród propozycji sprzętowych dostępnych w Plusie w opcji na raty dostępne są również:Do 24 grudnia dostępna jest również promocja w ofercie głosowej. Z opcji zwrotu 100 zł w gotówce z bankomatu mogą skorzystać wszyscy, którzy wybiorą abonament w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych. Promocja jest dostępna zarówno w przypadku nowej umowy, przedłużeniu bieżącej, jak i przy przeniesieniu numeru od innego operatora.Promocje można łączyć. Przykładowo, decydując się na 4 abonamenty telefoniczne dla rodziny i wybierając 2 smartfony z opcją zwrotu gotówki (jeden za 200 zł, a drugi za 400 zł) łącznie można zyskać 1000 zł. Gotówkę w obu przypadkach odebrać za pośrednictwem bankomatów Euronet.Równie ciekawym pomysłem na świąteczny prezent może być telewizja internetowa lub satelitarna z nowoczesnym dekoderem 4K.W ofercie Polsat Box znajdziemy nowy, kompaktowy, lekki i nowoczesny dekoder polsat box 4K lite z pilotem Bluetooth, pozwalający na odbiór wybranych kanałów i treści VOD w jakości 4K. Sprzęt ten w ramach oferty telewizji internetowej oferuje dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych przez internet od dowolnego dostawcy oraz serwisu Polsat Box Go.foto. Polsat BoxUżytkownicy mogą zdecydować się także na dekoder polsat box 4K dedykowany telewizji satelitarnej, zapewniający dostęp do rozrywki w jakości 4K.Szczególnie ciekawie wygląda nowa funkcja DUO tego dekodera pozwalająca na swobodne przełączanie między technologią satelitarną a kablową IPTV działającą na światłowodzie Plusa, Netii lub Orange o min. prędkości 8 Mb/s dla kanałów HD i 25 Mb/s dla kanałów 4K.foto. Polsat BoxPromocja dotyczy wszystkich abonamentów w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz telewizji internetowej w ofercie Praktycznej. Czasowy benefit poza wszystkimi kanałami podstawowymi obejmuje dostęp m.in. do kanałów filmowych HBO i FilmBox, sportowych Polsat Sport Premium i Eleven Sports oraz najpopularniejszych kanałów dla dzieci.foto. Polsat BoxAbonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV mogą teraz wybierać spośród 4 pakietów podstawowych od 20 zł/mies. – S, M, i L oraz nowego pakietu M Sport!foto. Polsat BoxPolsat Box daje możliwość skorzystania z pakietów dodatkowych: 4 sportowych tj. Polsat Sport Premium za 20 zł/mies., Eleven Sports za 10 zł/mies., CANAL+ SPORT3 i 4 za 10 zł/mies. i nowego Sport Max za 30 zł/mies.Poza zestawami kanałów sportowych dostępne są także filmowe pakiety premium: HBO z serwisem HBO GO w cenie 20 zł/mies., Cinemax za 10 zł/mies. i FilmBox również za 10 zł/mies., a także z kanałami z bajkami – pakiet Dzieci w cenie 10 zł/mies.Wspomniane powyżej dwa nowe pakiety sportowe to:Jak widać, tegoroczne świąteczne promocje w Plusie i Polsat Box sprawiają, że łatwo znaleźć trafiony gwiazdkowy prezent dla siebie lub bliskiej osoby. Szczególnie ciekawie wyglądają produkty ze zwrotem gotówki, którą można przeznaczyć na świąteczne zakupy.