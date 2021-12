OPPO Air Glass to nowe inteligentne okulary "rzeczywistości wspomaganej"

Inteligentne okulary aR

Technologia Micro LED

Podczas pierwszego dnia INNO Day 2021, OPPO pokazało nowe inteligentne okulary Air Glass. Urządzenie aR (assisted Reality) zostało wyposażone w autorski mikro projektor – Spark Micro Projector, najnowszą technologię Micro LED oraz dyfrakcyjny wyświetlacz z falowodami optycznymi.Inteligentnymi okularami można sterować na cztery sposoby: poprzez dotyk, głos oraz gestami głowy i rąk, umożliwiając tym samym użytkownikom szybszy i łatwiejszy dostęp do potrzebnych informacji.Jak informuje producent, OPPO Air Glass ma kształt monokla o strukturze falowodu optycznego. Urządzenie ma płynne krzywizny, a całość waży ok. 30g więc codzienne noszenie urządzenia nie powinno być uporczywe.Soczewka jest przymocowana do ramki, w której znajdują się wszystkie komponenty, w tym układ Qualcomm Snapdragon Wear 4100.Air Glass można ładować za pomocą złącza magnetycznego, które znajduje się po wewnętrznej stronie ramki. Po pełnym naładowaniu urządzenie działa do 40 godzin w trybie czuwania lub trzy godziny regularnego użytkowania. Pod względem łączności OPPO Air Glass obsługuje zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi. W przyszłości aktualizacje będą pobierane poprzez łączność Wi-Fi.Dzięki zastosowanym technologiom – autorskiemu rozwiązaniu Micro Projector, zaawansowanej technologii Micro LED oraz technologii falowodów, obrazy wyświetlane za pomocą OPPO Air Glass mają być wyraźne i ostre, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.Sercem systemu wyświetlania OPPO Air Glass jest, opracowany przez OPPO, Spark Micro Projector. Jeden z najbardziej kompaktowych systemów projekcyjnych w branży ma zaledwie 0,5 cm3, czyli jest mniej więcej rozmiaru ziarna kawy. Projektor i falowód dyfrakcyjny są odpowiedzialne za tworzenie obrazu, który użytkownik widzi przed oczami. Główną rolą projektora jest wyświetlanie obrazu z Micro LED na zewnętrzny obszar oglądania. Pobiera on pionowo zorientowane informacje o świetle z Micro LED i konwertuje je na informacje zorientowane pod kątem, które przepływają przez falowód i trafiają do pola widzenia użytkownika.System wyświetlania został zamknięty w obudowie stworzonej za pomocą technologii CNC z modułem szklanego obiektywu. Ma to zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła i wyższą stabilność. System opiera się na technologii Micro LED, która ma jasność do 3 milionów nitów. OPPO Air Glass wykorzystuje specjalnie stworzony falowód dyfrakcyjny, obsługujący dwa tryby wyświetlania – 16 i 256 skalę szarości oraz do 1400 nitów przy średniej jasności, zapewniając żywy i ostry obraz w różnych warunkach oświetleniowych.OPPO Air Glass mogą być sterowane za pomocą aplikacji Smart Glass zainstalowanej na OPPO Watch 2 lub na jakimkolwiek smartfonie OPPO z systemem ColorOS 11 (lub wyższej wersji). Inteligentne okulary mogą być sterowane przez cztery interakcje – dotyk, głos oraz gesty głowy lub ręki.Gdy Air Glass jest sparowany z OPPO Watch 2, użytkownicy mogą również używać gestów dłoni do potwierdzania, anulowania i przełączania kart aplikacji. Ponadto nowe inteligentne okulary rozpoznają ruchy głowy. Na przykład delikatne kiwanie lub potrząsanie głową może otwierać i zamykać powiadomienia.Nabywając inteligentne okulary OPPO można skorzystać już z preinstalowanych aplikacji: pogody, kalendarza, pomiaru stanu zdrowia, telepromptera, tłumacza czy nawigacji.Dostępne będą w dwóch kolorach – czarnym i białym wraz z dwoma akcesoriami na ramkę.Źródło: OPPO