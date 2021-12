W Tajlandii spłonęła farma kryptowalut. Internauci nie kryją zadowolenia

Frustracja wzięła górę.

Pożar kopalni kryptowalut

Ludzkie nieszczęście nigdy nie powinno być powodem dla satysfakcji dla innego człowieka. Czasy jednak są jakie są, a ludzie wydają się nimi być coraz bardziej zmęczeni. W Chiang Mai w Tajlandii 3 grudnia miał miejsce pożar trzypiętrowego budynku, wywołany przez jak się później okazało kopalnię kryptowalut. Internauci sfrustrowani wysokimi cenami i niską dostępnością kart graficznych, do których przyczyniają się między innymi właściciele tego rodzaju przybytków, zdawali się być wniebowzięci.W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ nikogo nie było w budynku. Jedynymi "ofiarami" były karty graficzne o wartości około 60 000 dolarów, czyli ok. 240 000 złotych. Biorąc pod uwagę obecne ceny GPU, to nie mogła być duża farma. Spaliły się ponoć łącznie 72 koparki. Internauci w komentarzach towarzyszących powielonej w zagranicznych mediach informacji, zdają się cieszyć tym, że "górnicy dostali za swoje".Kopiący kryptowaluty kupili nawet 25% wszystkich kart graficznych wprowadzonych na rynek na początku 2021 roku, co stanowi nawet około 700 000 układów graficznych z wyższej i średniej półki. Nadzieją na spadek ich popularności w kopalniach miało być przejście Ethereum z modelu proof-of-work na proof-of-stake, jednakże to znowu zostało odsunięte w czasie. Planowo nastąpi to w 2022 roku, ale kiedy faktycznie... nie wiadomo.W artykule źródłowym nie brakuje zdjęć obrazujących skalę zniszczenia.