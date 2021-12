Philip Morris wprowadza do Polski nowy system podgrzewania tytoniu. To tańsza alternatywa dla IQOS

Jak działa urządzenie lil SOLID 2.0?

W styczniu 2020 roku PMI oraz KT&G podpisały umowę, na mocy której PMI będzie dostarczał produkty bezdymne firmy KT&G na rynki międzynarodowe poza Koreą Południową. Jednym z takich produktów jest. To drugi produkt bezdymny w portfolio PMI w Polsce. Pierwszym był opracowany przez PMI system podgrzewania tytoniu IQOS.Oferowany przez PMI lil SOLID 2.0, podobnie jak IQOS, jest alternatywą dla tradycyjnych papierosów i jest przeznaczony wyłącznie do tych pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym wypadku dalej paliliby papierosy lub korzystali z innych produktów z nikotyną.Urządzenie lil SOLID 2.0 wykorzystuje technologię podgrzewania indukcyjnego, podgrzewając wkład tytoniowy poprzez igłę grzewczą w urządzeniu. Metoda indukcji pozwala na równomierne podgrzewanie wkładu na całej długości igły. Podczas podgrzewania tytoniu urządzenie wydziela aerozol z nikotyną.lil SOLID 2.0 na jednym ładowaniu obsłuży do 25 wkładów tytoniowych. Długość podgrzewania jednego wkładu wynosi do 5 minut lub do 14 zaciągnięć. Urządzenie wyceniono na 69 zł.Jak dotąd na flagowy, bezdymny produkt firmy PMI – system podgrzewania tytoniu IQOS, dostępny na 70 rynkach na świecie – przeszło ponad 14,9 mln osób, które zaprzestały palenia papierosów (stan na 30 września 2021 r.). Do końca 2025 roku PMI chce osiągnąć wynik 40 mln użytkowników swoich produktów bezdymnych, którzy w przeciwnym wypadku dalej paliliby papierosy.