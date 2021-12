Empik ma własny czytnik e-booków. GoBook świetne współpracuje z Empik Go

Podzespoły czytnika Empik GoBook oparte są na modelu model PocketBook Touch Lux 5 / Foto: Empik

Empik ma już coś specjalnego proste od siebie i to w niecodziennym jedynym na rynku kolorze

Oczywiście Empik Book ma preinstalowaną aplikację Empik Go. Zastosowany ekran to dotykowy i podświetlany E Ink Carta HD o rozdzielczości 1024 x 758 pikseli i przekątnej 6 cali. Urządzenie nie jest ciężkie, waży tylko 155 gramów. Jego bateria ma pojemność 1500 mAh. Poza tym dysponuje 8 GB wbudowanej pamięci na dane, 512 MB RAM czy modułem WiFi.Jak powiedziała Beata Nowalska Growth Manager Empik Go - "Użytkownikom aplikacji Empik Go codziennie udostępniamy dziesiątki nowych tytułów. Obecnie w ofercie mamy ponad 70 tysięcy tytułów, w tym 35 tysięcy e-booków. Jako lider na rynku uznaliśmy, że stworzenie dedykowanego czytnika to naturalny krok, który powinniśmy podjąć. Nasi klienci mogą już korzystać z aplikacji na urządzeniach marki Inkbook, PocketBook, Onyx czy Kindle. W tej puli brakowało tylko czegoś specjalnego od nas."