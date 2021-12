Nadchodzą nowe, kolorowe obudowy i pady do PlayStation 5

Najpierw pozew, teraz refleksja.





Sony oficjalnie poinformowało, iż niedługo do sklepów trafią zupełnie nowe wersje kontrolerów bezprzewodowych DualSense oraz dodatkowe obudowy do PlayStation 5. Wszystko to w kilku kolorach do wyboru. Japończycy kopiują więc rozwiązanie, które było proponowane przez niezależnych sprzedawców na chwilę po premierze PS5.Kiedy możemy spodziewać się nowych kontrolerów i jakie warianty obudów trafią do regularnej sprzedaży?Najnowsze kolory, które trafią do sprzedaży są opisywane przez Sony jako Nova Pink, Starlight Blue i Galactic Purple. Nowe kolorystyki mają być inspirowane galaktykami. Globalnie będzie można je kupić już od stycznia 2022 roku. Sony nie zdradza jednak konkretnej listy sprzedawców detalicznych. Możemy się jednak spodziewać, że te akcesoria z powodzeniem trafią do Polski i będzie je łatwiej kupić niż… samą konsolę.Japońska firma zwraca uwagę, że dostępność opisywanych akcesoriów będzie się różnić w zależności od lokalizacji - warto o tym pamiętać.Sony reklamuje swoje nowe obudowy dla konsoli i kontrolerów jako proste do wymiany. Działania użytkownika zostaną ograniczone jedynie do zdjęcia oryginalnych, białych osłon. Co ciekawe, Sony na chwilę po premierze pozywało wszystkie firmy, które wprowadziły niezależnie na rynek podobne akcesoria. Pomysł najwyraźniej spodobał się Japończykom na tyle, że postanowili go po prostu skopiować.Co sądzicie o takim posunięciu? Niestety Sony nie poinformowało, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za nowe obudowy do PlayStation 5 i kontrolerów DualSense. Można się jednak spodziewać, że finalne kwoty nie będą małe.W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech nowe akcesoria do PS5 będą dostępne na zasadzie wczesnego dostępu dla klientów japońskiej firmy korzystających z witryny direct.playstation.com. Jeśli więc macie rodzinę lub bliskich w tych państwach, być może uda Wam się kupić swoją nową obudowę wcześniej od innych osób.Źródło: Sony / fot. Sony