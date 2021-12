PSP obchodzi 17 urodziny. Pamiętacie tę konsolkę?

To był hit.





PSP ma 17 lat. To już legenda





fot. Sony

Od oficjalnej premiery Sony PlayStation Portable minęło 17 lat. Konsola zadebiutowała 12 grudnia 2004 roku i okrutnie namieszała na rynku gier. Była to również pierwsza, przenośna konsola Sony, która szybko zyskała uznanie wśród graczy. PSP wprowadziło również legendarny interfejs XrossMediaBar, z którego w późniejszym czasie korzystała konsola PlayStation 3.Mieliście ten sprzęt u siebie?PlayStation Portable wykorzystywała do działania format dysków optycznych Universal Media Disc - to właśnie na tych dyskach były zapisane poszczególne gry. Kolejnym elementem, który wyróżniał ten sprzęt na rynku był między innymi duży ekran, a także możliwości multimedialne udostępnione przez Sony. PSP można było łączyć z PlayStation 3, innymi PSP i bezpośrednio z internetem.W momencie swojej premiery PSP miała większą moc obliczeniową niż jej bezpośredni rywal - Nintendo DS. W 2007 roku, trzy lata po premierze pierwszej generacji PSP na rynku pojawiła się konsola PSP Slim and Portable.Patrząc z dzisiejszej perspektywy na specyfikację PSP, można uśmiechnąć się pod nosem. Oryginalna wersja PSP była wyposażona w ekran TFT LCD 16:9 działający w rozdzielczości 480 x 272 piksele. Oprócz tego sprzęt mógł pochwalić się procesorem taktowanym z prędkością 333 MHz, a także 32 MB pamięci DRAM. PSP posiadało wbudowany port USB 2.0 oraz moduł w standardzie IEEE 802.11. Całość zasilała bateria litowo-jonowa o pojemności 1800 mAh.Sama specyfikacja PSP na dzień dzisiejszy przegrywa nawet ze smartfonami z najniższej półki cenowej. 17 lat temu była jednak prawdziwym hitem. Sam pamiętam, że ogrywałem kilka tytułów na tym sprzęcie, a ze znajomymi konkurowaliśmy w legendarnego już Tekkena.Jakie są Wasze wspomnienia z PSP? Aż trudno uwierzyć, że ten sprzęt ma prawie dwie dekady.Źródło: Wikipedia / fot. Sony