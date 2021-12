POCO M4 Pro 5G debiutuje w Polsce. Tani smartfon z mocną baterią i niezłą wydajnością

POCO M4 Pro 5G - specyfikacja

Dziś na polskim rynku zadebiutował nowy smartfon kierowany głównie do młodych użytkowników. POCO M4 Pro 5G ma całkiem rozsądne parametry, a w dodatku na start sprzedaży przygotowano atrakcyjną obniżkę.Za wydajność odpowiada chipset Mediatek Dimensity 810 korzystający z dwóch rdzeni Cortex-A76 pracujących z częstotliwością 2,4 GHz, sześciu wydajnych rdzeni ARM Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G57 MC2, pracującego z częstotliwością 1068 MHz. Ten sam układ zastosowano w modelu Redmi Note 11 Co ważne, urządzenie ma zintegrowany modem 5G i obsługuje tryb dual 5G, czyli dla 2 kart SIM. POCO M4 Pro 5G korzysta z pamięci UFS 2.2, a na rynku dostępne są dwie wersje pojemnościowe: 4/64GB i 6/128GB.POCO M4 Pro 5G to pierwszy smartfon z serii M wyposażony w technologię szybkiego ładowania 33 W Pro. Zasilany przez ładowarkę 33 W, ładuje baterię 5000 mAh do 100% w 59 minut.Na froncie znajdziemy 6,6-calowy ekran -częstotliwość próbkowania dotyku to 240 Hz, z kolei wyświetlacz DynamicSwitch DotDisplay ma odświeżanie 90 Hz. Ekran jest zgodny ze specyfikacją DCI-P3. Dynamiczna częstotliwość odświeżania automatycznie dostosowuje się do poszczególnych form rozrywki, co wydłuża czas pracy na baterii. Ciekawie wyglądają też podwójne głośniki, które nie są standardem w urządzeniach z tej półki cenowej.Obudowę cechują smukłe ramki 8,75 mm, lekka konstrukcja 195 g oraz przeprojektowany boczny czujnik linii papilarnych. Obudowę możemy wybrać w matowo wykończonym kolorze POCO Yellow, Power Black lub Cool Blue.POCO M4 Pro 5G jest pierwszym telefonem z serii M, który ma imponujący sensor 50 MP i ultraszerokokątny aparat 8 MP.