Tania elektronika w Netto. Na liście odkurzacz cyklonowy i wideorejestrator

Tanie gadżety z Netto.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoDrugi godny uwagi produkt to ręczny odkurzacz cyklonowy o mocy 600 W, sprzedawany w cenie 139 złotych. Nie jest niestety bezprzewodowy, ale jest poręczniejszy i lżejszy od klasycznych odkurzaczy. Przewód zasilający ma długość 5 metrów, a w zestawie znajduje się filtr HEPA, końcówka do czyszczenia tapicerki oraz trudno dostępnych miejsc.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoDo oferty Netto trafi też garść akcesoriów komputerowych. Listwa elektryczna z włącznikiem i 7 gniazdkami kosztować będzie 25 złotych, bezprzewodowa myszka komputerowa z cichym klikiem - 34 złote, a bezprzewodowa klawiatura - 59 złotych. Dwa ostatnie urządzenia na sklepowe półki trafią w kilku wariantach kolorystycznych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoTani wideorejestrator z tylną kamerą to ostatni z ciekawych naszym zdaniem gadżetów, które zagoszczą wkrótce w sklepach Netto. Oferuje nagrywanie w pętli, tryb parkingowy i obiektyw szerokokątny o kącie widzenia aż 140 stopni. Nagrania rejestrowane są w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę. Cena to 229 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoZnaleźliście tu coś dla siebie?Źródło: Netto