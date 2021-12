10 pomysłów na niedrogi gadżet-prezent z AliExpress (szybka dostawa)

Zakupy na Gwiazdkę.

Nie została dużo czasu, aby wybrać gwizdkowe prezenty dla siebie i bliskich. Szukając elektroniki i gadżetów, warto przejrzeć ofertę AliExpress, gdzie znajdziemy mnóstwo inspiracji. Ważne, aby celować w produkty wysyłane z europejskich magazynów - wówczas możemy mieć pewność, że przesyłka dojdzie na czas.Szybka dostawa z AliExpress dotyczy produktów przy których widniejelub. Co to oznacza? Wówczas towar dostarczany jest bezpośrednio z lokalnych centrów dystrybucyjnych, co znacznie skraca czas dostawy.W tym artykule znajdziesz niedrogie produkty, które ucieszą nie tylko gadżeciaża.XINGYUCHUANQI V4 to dron powstał z myślą o nagrywaniu wideo. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom, jest cichszy niż standardowy dron i może działać do 20 minut na jednym ładowaniu.Nagrywa filmy w jakości 4K. Można nim operować za pomocą smartfona i robić zdjęcia za pomocą gestów ręki. Jest on też także bardzo mobilny, dzięki swojej składanej konstrukcji.dron XINGYUCHUANQI V4 za ok. 250 zł Ciekawy prezent zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Pistolet do masażu BOOSTER M2 korzysta z technologii Smart-Hit, by inteligentnie zmienić intensywność masażu (od 900 do 3200 RPM) w zależności od siły docisku pistoletu do ciała. Urządzenie cechuje się dużą głębokością masażu - 80 mm, co pozwala mu łatwiej dotrzeć do dużych grup mięśniowych. Na pokładzie znajdziemy też w wyświetlacz, który umożliwia przełączanie się między trybami masażu. W zestawie producent dorzuca 6 różnych głowic masujących, które pozwolą nam lepiej dostosować masaż do naszych potrzeb. Urządzenie jest relatywnie ciche, dzięki zastosowaniu potrójnej redukcji szumów.dron BOOSTER M2 za 265 zł Hub USB-C 8 w 1 z portami: HDMI ( [email protected] ) x1, USB3.0 x3, RJ45 x1, SD x1, TF x1, PD 100W x1 nadaje się do komputerów przenośnych oraz stacjonarnych. Urządzenie typu plug-and-play, zgodne z systemami Google Chrome OS, AppleOS, Windows 10/8/7/Vista i innymi.Tronsmart Splash 1 to głośnik przenośny, który niedawno mieliśmy okazję testować w naszej redakcji. Producent podaje, że wodoodporny i wytrzymały głośnik gwarantuje 24 godziny odtwarzania dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej 2200 mAh. Certyfikat IPX7 zapewnia ochronę przed deszczem, śniegiem i trudnymi warunkami atmosferycznymi.