Xiaomi Mi Band 6 w prezencie dla zaszczepionych. Oburzonych nie brakuje

Motywacja do szczepień.

Xiaomi Mi Band 6 w zamian za szczepienie

"Najpierw był dodatkowy dzień urlopu dla tych przyjmujących preparaty na covid, następnie zwolnienie z noszenia masek dla tych z paszportami, a teraz Mikołaj z prezentami tylko dla tej części załogi, która się zaszczepiła"

"To podstęp, aby uzyskać informacje, o tym kto się zaszczepił i segregować pracowników".

"Ma ona na celu zachęcenie pracowników firmy do odpowiedzialnej postawy w obliczu pandemii i takie też postawy nagradza"

Sytuacja pandemiczna na świecie w dalszym ciągu jest trudna, a większość krajów robi naprawdę wiele, aby zachęcać obywateli do szczepień. Motywują do tego nierzadko także i pracodawcy, mogący w niektórych państwach od swoich pracowników wymagać okazania certyfikatu potwierdzającego wakcynację. W naszym kraju na taki krok zdecydowała się firma Stock Polska, czym wywołała oburzenie u niezaszczepionej części załogi.Redaktorzy Dziennika Wschodniego opisali sytuację, o jakiej opowiedzieli im pracownicy Stock Polska. Okazało się, że kierownictwo firmy zajmującej się produkcją alkoholi rozdaje zaszczepionym przeciwko COVID-19 pracownikom opaski sportowe Xiaomi Mi Band 6 o wartości około 160 złotych. Ta forma motywacji bardzo nie spodobała się osobom unikającym szczepienia.- napisał rzekomo zaszczepiony pracownik do Dziennika Wschodniego.Kierownictwo Stock Polska podało, że od lat realizuje przeróżne programy prozdrowotne, a w DNA firmy jest wpisana troska o zdrowie. Akcja prowadzona jest we wszystkich oddziałach firmy w Polsce, co potwierdziła Małgorzata Małolepsza ze Stock Polska.- czytamy.Jednocześnie zapewniono, że osoby niezaszczepione nie mają odbieranych żadnych przywilejów.Obecnie w Sejmie trwają prace nad podstawą prawną umożliwiającą pracodawcą weryfikację tego, który z ich pracowników jest zaszczepiony.Źródło: Dziennik Wschodni