Xiaomi opracowało nowe akumulatory do smartfonów. Będziecie zachwyceni

Dobre wieści.



Ach, baterie i akumulatory. O iluż to technologiach związanych z ich udoskonalaniem słyszeliśmy już na przestrzeni minionych lat? Były ich dziesiątki, o ile nie setki, ale zdecydowana większość z nich nie została nigdy wykorzystana w praktyce. Inaczej będzie w przypadku nowej techniki ulepszania akumulatorów, opracowanej przez Xiaomi. Firma zastosuje ją już w przyszłorocznych smartfonach. O czym mowa?



Nowa technologia Xiaomi poprawi pojemność akumulatorów

Firma Xiaomi pochwaliła się swoją nową technologią za pośrednictwem chińskiego serwisu społecznościowego Weibo. Dzięki niej pojemność akumulatorów zwiększy się nawet o 10%, przy zachowaniu dotychczasowego rozmiaru.



Xiaomi twierdzi, że poprawa pojemności wynika z technologii produkcji, zakładającej wykorzystanie większych ilości krzemu, wzmocnionej obudowy akumulatora oraz procesora o nazwie marketingowej Fuel Gauge. Firma podaje, że w zależności od modelu smartfonu, ulepszenie wydłuży czas rozmów nawet o 100 minut.



To naprawdę dobre wieści w czasach ekranów o odświeżaniu 90 i 120 Hz oraz mocno obciążającego akumulator 5G. To także zbawienie dla smartfonów składanych, mających zazwyczaj mniejsze akumulatory od konwencjonalnych smartfonów.



Xiaomi podało, iż nowe akumulatory trafią do masowej produkcji w drugiej połowie 2022 roku. Pierwsze komercyjne urządzenia z tą technologią zobaczymy w sklepach pod koniec 2022 roku lub na początku 2023 roku. Jednym słowem: seria Xiaomi Mi 12 na nowość się jeszcze nie załapie.



Źródło: Weibo