Firmowe zakupy. Sprawdź co warto kupić przed końcem roku

Komputronik Nano X100

Monitor MSI Creator PS321QR

Wiele firm wydatki inwestycyjne odkłada na koniec roku. Najczęściej są to inwestycje w sprzęt IT: laptopy, komputery PC, monitory, wielofunkcyjne urządzenia oraz licencje programów. Wszystko w zależności od swoich potrzeb.Z aktualnych danych GUS wynika, że liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą to ponad 2,4 mln firm. Największą grupę – blisko 1,7 mln przedsiębiorstw, stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Te dane pokazują, że duch przedsiębiorczości w kraju jest bardzo silny i nawet pomimo trudności spowodowanych pandemią firmy w Polsce mają się dobrze.Widząc ogromny popyt na ten sprzęt Komputronik przygotował specjalną ofertę dla firm , w której przedsiębiorcy znajdą także pełne wsparcie serwisowe i wdrożeniowe, a także atrakcyjny system płatności, dzięki któremu firmy płatność za zakupy mogą odroczyć nawet o 30 dni lub skorzystać z leasingu.By ułatwić zakupy Komputronik wyszczególnił oferty dla najpopularniejszych branż. W ofercie znajdziemy dedykowane rozwiązania dla freelancerów, grafików, architektów, prawników, księgowych czy fotografów.Co przyda się księgowym? Wydajny komputer stacjonarny. Komputronik Nano X100 to komputer z procesorem Intel Pentium, 8 GB pamięci RAM i szybkim dyskiem SSD o pojemności 480 GB. Jego ogromną zaletą są niewielkie gabaryty, dzięki którym nie będzie on zajmował dużo miejsca na stanowisku pracy.Inne potrzeby mają graficy. Oprócz wydajnego komputera do pracy potrzebują także dobrego monitora. Właściwe parametry i komfort pracy gwarantuje MSI Creator PS321QR . Zastosowana w nim technologia MSI Rapid IPS umożliwia przełączanie ciekłokrystalicznych elementów wyświetlacza z częstotliwością do 165 Hz, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się najbardziej płynnymi doznaniami. Przy czasie reakcji matrycy wynoszącym 1 ms, smużenie i rozmycie ruchu na ekranie są praktycznie wyeliminowane. Niezbędnym narzędziem pracy dla nich jest także odpowiedni oprogramowanie. Roczna subskrypcja CorelDRAW Graphics Suite w Komputronik jest teraz tańsza aż o 380 zł.