Patriot P400 to nowy szybki dysk SSD M.2 PCIe Gen4

Wydajny dysk dla wymagających.

Szybki dysk SSD M.2 od Patriot

Ceny szybkich dysków SSD wykorzystujących standard SSD M.2 PCIe Gen4 x4 robią się coraz bardziej przystępne. Do polskich sklepów trafił właśnie nowy nośnik produkcji firmy Patriot. Model Patriot P400 pojawił się na sklepowych półkach w dwóch wersjach pojemnościowych. Obie imponują parametrami działania.Patriot P400 to dysk PCIe Gen 4 x 4 NVMe w najpopularniejszym formacie M.2 2280. Pomimo zastosowania "grafenowego radiatora" charakteryzuje go cienki profil, dzięki któremu można go wykorzystać nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale także laptopach.