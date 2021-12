Spalił podzespoły komputera zrywając folię, elektrostatyka dobiła sprzęt

Grzebiesz w komputerze? Dla dobra twojego i sprzętu zadbaj o odpowiednie uziemienie

Fragment z psującym się oświetleniem ARGB na skutek wyładowania znajdziecie od 01:05 na wideo

Wypadek StickmanAdmina zauważony przez autora Daily Dose of Internet

Zobacz również:

Pewnie wielu z naszych czytelników nie raz robiło drobne modyfikacje, czyściło, naprawiało czy wręcz składało od postaw komputery. Oficjalnie prawidła wymagają, aby na ten czas się uziemić, jednak wiele osób tego nie robi. Jedną z nich, która odczuła mocno konsekwencje tej nieuwagi, był internauta posługujący się pseudonimem StickmanAdmin na Reddicie.Wraz ze współpracownikami czy kolegami (przynajmniej tak odczytuję użycie zwrotu "my") złożył komputer w efektownej obudowie z ARGB, która miała ciekawy efekt lustra na przodzie. Odpalił już maszynę i wszystko byłoby w porządku, gdyby w tym momencie nie zaczął ściągać fabrycznej folii zabezpieczającej przed zarysowaniami podczas transportu i montażu z przedniego panelu. W trakcie odczepiania arkusza wszystkie przednie LEDy zgasły. Tak, na szczęście uszkodzenie na skutek wyładowania elektrycznością statyczną zepsuło wyłącznie podświetlenie z przednich elementów. Ale i tak szkoda usterki.Autor nagrania nie zadbał o odpowiednie uziemienie. Tego typu prace najlepiej wykonywać na specjalnych matach antystatycznych w zabezpieczających przed wyładowaniami rękawiczkach lub mając założoną uziemioną opaskę. Sam stosuje jeszcze inną metodę. Podczas grzebania w komputerach po prostu co jakiś czas dotykam kaloryfera, który jest w większości (jak nie we wszystkich) domach podłączony do uziemienia. To także zdaje egzamin. Co ciekawe podobną metodę stosuje znany wam chociażby z materiału o naprawiaPoza tym podstawowym błędem było robienie tego przy włączonej maszynie. Ewentualnie folię można było zerwać przed montażem, ale osobiście wolałbym zrobić to także po, aby w razie czego uniknąć zarysowań. Niefortunny wyczyn StickmanAdmina zauważył także autor kanału Daily Dose of Internet i umieścił w swojej ostatniej kompilacji śmiesznych i ciekawych materiałów wideo znalezionych w czeluściach globalnej sieci. Jeśli śledzicie wiadomości na Instalkach, to jego kanał możecie znać chociażby z wiadomości o widoku zeczyŹródło i foto: StickmanAdmin @ Reddit / Daily Dose Of Internet @ YouTube / własne