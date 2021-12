Tania elektronika w sklepach Lidl. Jest parę perełek

Sprawdź tę promocję.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaDo oferty Lidla trafił także plecak marki Targus, wyposażony w dedykowaną przegrodę na laptopa oraz zintegrowaną osłonę przeciwdeszczową. Plecak ten można będzie nabyć w cenie 89,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaTrudno przejść obojętnie obok oferty słuchawkowej. Nauszne słuchawki Sony z Lidla są bezprzewodowe, ładowane poprzez USB-C i kosztują 129 złotych. W identycznej cenie kupić będzie można żółte dokanałówki Skullcandy, zamknięte w niebieskim etui ładującym.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaDla uczniów i inne osoby potrzebujące doświetlić biurko do oferty wprowadzona zostanie lampa biurkowa LED. Jej atuty to 7-stopniowa regulacja jasności światła, obrotowe ramię i wbudowany port USB do ładowania smartfonów oraz tabletów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaWreszcie, warto zerknąć w stronę akumulatorowej sonicznej szczoteczki do zębów od Nevadent. Pracujące z maksymalną prędkością 40000 ruchów na minutę urządzenie kosztuje 79,90 złotych i da się je nabyć również online. 6 sztuk końcówek do szczoteczki to wydatek rzędu 19,99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaZnaleźliście coś dla siebie?Źródło: Lidl