moto g200 5G - niedrogi flagowiec już w sprzedaży

moto g200 5G - cena i dostępność

moto g200 5G to jedno z najbardziej przystępnych cenowo urządzeń na rynku z procesorami. Smartfon ten został opracowany z myślą o użytkownikach, którym zależy na jakości flagowego urządzenia i szybkiej łączności, ale w rozsądnej cenie. Smartfon wyceniono w Polsce na 1999 zł za wariant 8/128GB.Oprócz wydajnego procesora, urządzenie oferuje ekran IPS TFT LCD FHD+ Max Vision o przekątnej 6,8” i częstotliwość odświeżania 144 Hz. To dość dobre parametry, ale warto pamiętać, że niektóre smartfony w podobnej cenie oferują panel OLED. Nowe urządzenie oferuje bezpośredni dostęp do ulubionych zdjęć, filmów, muzyki, aplikacji i gier we wbudowanej pamięci UFS 3.1 o pojemności 128 GB.Obudowę wykonano z tworzywa sztucznego, a według producenta zwraca uwagę na siebie i właściciela dzięki pięknemu designowi nawiązującemu do naturalnych form. Atłasowe, matowe wykończenie dodaje elegancji i finezji smartfonom dostępnym w intensywnym, grafitowym kolorze i mroźnym błękicie. Smartfon ma też hydrofobową konstrukcję, która chroni obudowę i wnętrze przed działaniem wody.Za zdjęcia odpowiada najbardziej zaawansowany system aparatów fotograficznych spośród dotychczasowych smartfonów moto g - taki sam jak w modelach z rodziny motorola edge 20. Prawdziwą gwiazdą jest tu aparat o ultrawysokiej rozdzielczości 108 MP, który nie tylko wypełnia każde ujęcie większą liczbą szczegółów, ale też poprawia jakość cyfrowego zoomu. Co więcej, technologia Ultra Pixel aż 9-krotnie zwiększa światłoczułość, łącząc 9 większych pikseli w jeden.moto g200 5G ma również inną zaawansowaną matrycę, która oferuje dwie zachwycające perspektywy: ultraszerokokątną i makro. Z aparatem głównym współpracuje także aparat wykrywający głębię, który automatycznie dodaje rozmycie tła. Następnie można wrócić do zdjęcia i poeksperymentować z poziomem intensywności rozmycia.Na pokładzie zaimplementowano baterię 5000 mAh i ładowanie TurboPower 33 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się na krawędzi urządzenia, a całość waży 202 gramów. Nie zabrakło oczywiście najważniejszych standardów łączności, jak Bluetooth 5.2, NFC czy Wi-Fi 6E.Model moto g200 5G dostępny jest już w sprzedaży w dwóch kolorach: mroźny błękit i grafitowy w rekomendowanej cenie detalicznej 1999 zł. Smartfon w grudniu będzie można nabyć w sieci Plus, a od dziś w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz na stronie motorola.com.