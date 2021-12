Imponujące nowości OPPO. Wysuwany aparat i składny, kompaktowy smartfon

Wysuwany moduł aparatu

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera!



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

OPPO solidnie podgrzewa atmosferę przed tegoroczną imprezą INNO DAY, która odbędzie się 14-15 grudnia w myśl hasła Reimaging the future. Podczas wydarzenia producent zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz strategię na najbliższy czas. Stacjonarnemu eventowi w Shenzhen w Chinach będzie towarzyszyć wyjątkowe interaktywne wydarzenie online, a jego uczestnicy zostaną zabrani do wirtualnego świata OPPO INNO WORLD. Wydarzenie rozpocznie się 14 grudnia o 9:00 rano czasu polskiego.Zapowiedzią ekscytującej nowej technologii jest wysuwany główny moduł aparatu. Rozwiązanie to ma przełożyć się na możliwość uchwycenia większej ilości szczegółów. Po włączeniu aplikacji aparatu, główny obiektyw wysuwa się, a wideo wskazuje, że moduł odporny jest na zachlapania. Co więcej, w przypadku upadku urządzenia, moduł powinien szybko schować się do obudowy, tak aby uniknąć uszkodzenia.Zastosowana matryca to przetwornik obrazu 1/1,56 cala z obiektywem o ekwiwalencie 50 mm z przysłoną f/2,4. Parametry te pasują do Sony IMX766.