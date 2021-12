Huawei nova 9 - sprawdzamy możliwości foto i wideo

Aparaty Ultra Vision: główny 50 MP i przedni 32 MP

Nasz konkurs z Huawei nova 9 w roli głównej został już zakończony, a to oznacza, że nadszedł czas na zrealizowanie testu smartfona zgodnie z pomysłem zwycięzcy.Otrzymaliśmy setki zgłoszeń, a wielu z was interesowały głównie możliwości fotograficzne oraz wydajność baterii. Sprawdźmy zatem, jak nova 9 sprawdzi się pod tym względem w zimowej aurze.W Huawei nova 9 wykorzystano system aparatów fotograficznych Ultra Vision, na który składają się cztery aparaty, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP.Na pokładzie oprócz aparatu z sensorem 50 Mpix, znajdziemy też kamerki dodatkowe. Są to moduł 8-megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątnym, sensor o rozdzielczości 2 Mpix z obiektywem makro oraz obiektyw do pomiaru głębi ostrości, połączony z matrycą o rozdzielczości 2 MP. Nie zabrakło też niezłej kamerki do selfie z sensorem o rozdzielczości 32 Mpix. Ta umieszczona została dyskretnie na środku ekranu, w niewielkim wycięciu.W smartfonie zastosowano dużą matrycę z filtrem w układzie RYYB. Dzięki niemu sprzęt rejestruje o 40% więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB. W teorii powinno to przełożyć się na ładniejsze zdjęcia i bardziej szczegółowe filmy po zmroku. Jak jest w rzeczywistości? Wszystkiego dowiecie się z naszego materiału wideo.Huawei nova 9 radzi sobie znakomicie ze zdjęciami i filmami wykonanymi za dnia. Mają odpowiednio nasycone kolory, należytą szczegółowość i niezły kontrast.W nocy kontrolę nad wizualną stroną zdjęć w widoczny sposób przejmują algorytmy, którym zdarzy się czasem przeszkodzić w wiernym odwzorowaniu fotografowanej sceny. Wolałbym, aby niektóre ujęcia były nieco bardziej realistyczne. Chcąc uwiecznić chwilę taką, jaką ją widzimy, należy sięgnąć po tryb profesjonalny.Huawei nova 9 to ciekawa propozycja dla amatorów fotografii mobilnej, ale także użytkowników mediów społecznościowych oraz vloggerów, którzy zechcą urozmaicić swoje nagrania.