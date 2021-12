Wentylator chłodzący dla smartfonu? To nowy produkt Razera

Oczywiście nie zabrakło w nim RGB.

Gdy grasz w gry mobilne twój smartfon przegrzewa się tak bardzo, że aż parzy? Cóż, podejrzewam, że raczej nie. Niemniej jednak powinieneś wiedzieć, że gdyby tak było, Razer ma da Ciebie rozwiązanie. Firma wprowadziła bowiem właśnie do swojej oferty wentylator chłodzący stworzony z myślą właśnie o mobilnym graniu.Właściwie, Razer sprzedaje dwa warianty swojego wentylatora, którego nazwa to nota bene Razer Phone Cooler Chroma. Pierwszy wykorzystuje technologię MagSafe i jest kompatybilny z iPhonem 12 i 13. Drugi posiada uniwersalny zacisk, który pozwala umieścić go na plecach starszych iPhone’ów i smartfonów z Androidem.

Razer Phone Cooler Chroma w wersji z MagSafe. | Źródło: Razer

Razer Phone Cooler Chroma w wersji z uniwersalnym uchwytem. | Źródło: Razer

Koszt takiego wynalazku? Zaskakująco duży

Rzecz jasna, mowa o produkcie Razera, a więc nie mogło zabraknąć w nim podświetlenia RGB, kontrolowanego za pośrednictwem Bluetooth. Nie da się zaprzeczyć – urządzenie to wygląda dość efektownie. W jego wnętrzu znalazł się 7-ramienny wentylator, generujący hałas do około 30 dB. Niestety, nawet w przypadku korzystania z MagSafe konieczne może być zasilanie go za pośrednictwem przewodu USB-C.Jak wspomniałam, wentylator Razera już trafił do sprzedaży. Obydwie wersje sprzedawane są w takiej samej cenie, wynoszącej w europejskim sklepie po 69,99 euro, co daje w przeliczeniu jakieś 322 złote. Jak widać, jest ona niemała.Oczywiście należy zadać sobie pytanie, czy ktokolwiek takiego urządzenia w ogóle potrzebuje. Jasne, nowoczesne smartfony potrafią się grzać, a zwłaszcza w bardziej wymagających grach, i doznawać throttlingu. Póki co nie wiadomo jednak, czy wentylator Razera w ogóle spełnia swoją rolę, a jeśli tak, to jak skutecznie. Zatem, przed zakupem być może warto poczekać na jakiekolwiek opinie na jego temat.Źródło: Razer, fot. tyt. Razer