Huawei wprowadza Sound Joy - przenośny głośnik dostrojony przez Devialet

Oferta produktowa Huawei bardzo dynamicznie poszerza się o inne urządzenia niż smartfony. Tym razem na rynek trafia nowy głośnik bezprzewodowy Huawei Sound Joy.Producent podkreśla, że głośnik zaprojektowany został we współpracy z firmą Devialet specjalizującą się w sprzęcie audio. Głośnik wyróżnia się długim czasem pracy na jednym ładowaniu, zapewniając aż 26 godzin odtwarzania bez przerwy oraz dwuzakresowym systemem akustycznym, który gwarantuje mocne basy oraz przejrzyste tony wysokie.Huawei Sound Joy ma 202 mm wysokości, waży 680 g, a jego średnica to 73 mm, sprawdzi się więc jako przenośny głośnik podczas aktywności na zewnątrz, a także podczas domowych imprez czy pikników. Obudowa zapewnia odpowiednią przepuszczalność dźwięku przy zachowaniu wysokiego stopnia ochrony przed wodą i pyłem (IP67).Huawei Sound Joy może osiągnąć głośność nawet do 79 dBA. Według producenta, urządzenie wykorzystuje technologię Speaker Active Matching (SAM), która dostosowuje wyjściowy sygnał do charakterystyki urządzenia, co sprawia, że dźwięk jest czysty, głęboki i bardziej szczegółowy. Nowy głośnik bazuje na dwuzakresowym, złożonym z 4 elementów systemie audio, w tym głośniku wysokotonowym i głośniku odpowiadającym za średnie i niskie tony.Głośnik wyposażony jest w baterię o pojemności 8800 mAh, co pozwala mu działać nawet do 26 godzin bez przerwy. Wyposażony jest w funkcję szybkiego ładowania - zaledwie 10 minut ładowania pozwala na kolejną godzinę pracy. Pełne ładowanie zajmuje tylko 3 godziny.Huawei Sound Joy wyposażony jest w zestaw inteligentnych funkcji, w tym funkcję Shake Stereo Link Up, która umożliwia sparowanie i połączenie dwóch głośników Huawei Sound Joy w system stereo. Połączenie głośnika Huawei Sound Joy z aplikacją AI Life, którą można pobrać ze sklepu AppGallery lub ze strony, umożliwia sterowanie dodatkowymi funkcjami, w tym efektami dźwiękowymi, basem czy efektami świetlnymi.Huawei Sound Joy można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media, Expert, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik oraz w strefie marki na Allegro. Oferta może różnić się w zależności od sklepu, szczegóły znajdują się u partnerów. Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i zielonej.Źródło: Huawei