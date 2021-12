Odświeżona grafika GeForce RTX 2060 z 12GB pamięci w pierwszych sklepach

Dokładna specyfikacja na bazie modelu Palit GeForce RTX 2060 Dual 12GB / Foto: Palit

Zachodnie ceny GeForce RTX 2060 12GB wypadają nieźle na tle RTX 2060 6GB, ale tylko jak na czas kryzysu

Biorąc to pod uwagę, gry wykorzystujące nie więcej niż 8GB VRAM powinny faworyzować GeForce RTX 2060 Super na tle GeForce RTX 2060 12GB. Oczywiście nowy model jest jednoznacznie mocniejszy od GeForce RTX 2060 6GB. Za to 12GB na pewno ucieszy górników kryptowalut.Grafika oficjalnie ma wejść do sprzedaży już dziś. Nvidia nie przeprowadziła wielkiej premiery, a tylko cichą bez promowania produktu. Zagraniczne europejskie ceny według videocardz nie prezentują się świetnie biorąc pod uwagę realną wycenę RTX 2060 czy RTX 2060 Super. Zaczynają się od 649,95 euro, co daje około 2980 złotych. Naturalnie zestawiając je z polskimi cenami RTX 2060 6GB w czasach kryzysu GPU jest nawet przyjemnie.