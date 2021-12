Inteligentny zegarek dla kobiety? Panie, poznajcie Huawei Watch GT 3 Elegant

Czasomierz stworzony z myślą o płci pięknej.

Design w sam raz dla kobiety

Asystent w pracy i poza nią

Urządzenie, które pomaga dbać o zdrowie i formę

Huawei Watch GT 3 Elegant to trafny wybór

Choć klasyczne, mechaniczne zegarki niewątpliwie mają swój urok, dzisiaj użytkownicy wymagają znacznie więcej od urządzenia, które ma spędzać dużą część doby na ich nadgarstku. Dotyczy to w szczególności kobiet, z których wiele stawia jednocześnie na elegancję i praktyczność. Dziś zegarek musi być już nie tylko zegarkiem, ale też asystentem pomagającym przy wielu czynnościach w pracy i życiu codziennym, a nawet osobistym trenerem. Na szczęście na rynku nie brakuje smartwatchy, czyli inteligentnych zegarków, które te warunki spełniają. Wręcz idealnie wpisuje się w nie jednak Huawei Watch GT 3 Elegant.Huawei Watch GT 3 Elegant to urządzenie, obok którego trudno przejść obojętnie. Tarcza z ekranem AMOLED wykończona zakrzywionym szkłem, otoczona połyskującym metalem o złotej barwie, której towarzyszy obrotowa koronka to prawdziwe arcydzieło. Równie dobrze prezentuje się stalowa bransoleta Milanese typu mesh, wyposażona w magnetyczne zapięcie, która idealnie pasuje nawet do najdrobniejszego nadgarstka.GT 3 Elegant można dopasować do całego mnóstwa kreacji – od tych przeznaczonych do wyjścia po zakupy, przez te skomponowane z myślą o pracy i spotkaniach biznesowych, aż po wieczorowe. Ba, zegarek wygląda znakomicie nawet w towarzystwie legginsów, shortów i sportowych topów. Proces komponowania strojów uwzględniających smartwatch ułatwia jego szeroka gama cyfrowych tarcz do wyboru.Jak wiadomo, wygląd to nie wszystko. No właśnie, Huawei Watch GT 3 to nie tylko wygląd. Mowa bowiem o zegarku oferującym cały szereg przydatnych funkcji, częściowo dzięki obecności dobrze zaprojektowanego systemu. Niektóre z nich opracowano specjalnie z myślą o kobietach.Huawei Watch GT 3 Elegant doskonale spełnia się jako pomocnik kobiety w wielu aspektach życia codziennego. W pracy dla wielu osób niesamowicie przydatne mogą okazać się możliwości odpowiadania za pośrednictwem zegarka na SMS-y, a nawet prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Dzięki smartwatchowi nie jest konieczne sięganie do kieszeni po telefon, a dla jeszcze większej wygody urządzenie można sparować nawet ze słuchawkami bezprzewodowymi takimi jak Huawei Free Buds 4. Pamiętanie o spotkaniach i deadline’ach ułatwi z kolei możliwość ustawiania alarmów i otrzymywania powiadomień z wybranych aplikacji z telefonu. Na dodatek, jeśli posiadasz smartfon Huawei z systemem EMUI 10.1 lub nowszym, w Watch GT 3 skorzystasz z funkcji asystenta głosowego.Osoby zabiegane nie muszą nawet codziennie pamiętać o tym, aby ładować smartwatch. To dlatego, że Huawei Watch GT 3 Elegant po naładowaniu do 100% jest w stanie działać nawet do 7 dni. Zatem, możesz spokojnie skupić się na swoich obowiązkach, pamiętając, że Twój ulubiony asystent w każdej chwili będzie w stanie Ci pomóc. A co gdy zegarek rozładuje się w pracy, a Ty będziesz bez dostępu do przewodu ładującego? Huawei Watch GT 3 obsługuje ładowanie bezprzewodowe, a więc naładujesz go nawet z pomocą smartfonu.Praca bywa oczywiście stresująca, ale z pomocą Huawei Watch GT 3 Elegant i aplikacji Huawei Zdrowie będziesz w stanie kontrolować to, jak bardzo się stresujesz. Co najlepsze, gdy zegarek zarejestruje nadmierny stres, z łatwością rozładujesz napięcie dzięki zaprogramowanym w nim, inteligentnym ćwiczeniom oddechowym.Każdą kobietę, która dba o swoje zdrowie zadowoli fakt, pod jak wieloma względami Huawei Watch GT 3 dbanie o swoje zdrowie ułatwia. Z jego pomocą będziesz w stanie więcej niż tylko śledzić, ile kroków codziennie wykonujesz czy mierzyć swoje tętno.Po pierwsze posiada on ponad 100 trybów sportowych, z pomocą których zarejestrujesz takie aktywności jak bieganie, jazdę na rowerze, ćwiczenie na orbitreku, a nawet zwykły spacer czy skakanie na skakance. Postępy poczynione w ich trakcie odczytasz zarówno na samym zegarku, jak i w smartfonie, za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie, która pomoże Ci też zaplanować trening i przesłać go do urządzenia. Nie masz na trening pomysłu? Żaden problem, gdyż Huawei Watch GT 3 ma w zanadrzu cały szereg gotowych kursów biegowych.Huawei Watch GT 3 Elegant pomoże Ci również wyuczyć się nawyków dobrych dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Z jego pomocą wyznaczysz sobie codzienne cele związane z aktywnością, snem, i nie tylko, a zegarek będzie Ci o tych celach przypominał, wysyłając powiadomienia zachęcające do wstania z łóżka, napicia się wody czy rozpoczęcia sesji ćwiczeń. A propos snu, jego jakość można monitorować – również sięgając po Huawei Watch GT 3.Funkcją opracowaną specjalnie z myślą o kobietach i dostępną w zegarkach Huawei Watch GT 3 Elegant jest możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego. Dokładnie tak! Smartwatch pozwoli Ci na prowadzenie kalendarzyka miesiączkowego, śledzenie dni płodnych, a nawet zapisywanie objawów pojawiających się zarówno w trakcie miesiączki, jak i w innym czasie.Jak widać, Huawei Watch GT 3 Elegant jest wszechstronnym smartwatchem, który przypadnie do gustu niemal każdej kobiecie. Jego elegancki design oraz funkcje ułatwiające pracę, a także dbanie o zdrowie sprawiają, że naprawdę trudno o piękniejszego i lepszego inteligentnego asystenta.