Dla sportowca i biznesmena. Huawei Watch GT 3 jest jak kameleon

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei

Smartwatche z serii Huawei Watch GT 3 zaprezentowano w czerwcu bieżącego roku. To pierwsze tegoroczne inteligentne zegarki Huawei oraz kolejne smartwatche tego producenta, które wpadły w moje ręce. Tak, oba. Huawei Watch GT 3 46 mm na metalowej bransolecie spoczął na moim nadgarstku, a piękny wariant damski na stalowym, złotym pasku typu mesh został przekazany Ani z naszej redakcji. Właśnie dzięki temu poznacie zarówno męskie, jak i kobiece spojrzenie na nowości popularnej marki.Huawei Watch GT 3 (46 mm) to zegarek bardzo uniwersalny. Jak już wspomniałem w tytule niniejszego wpisu, jest jak kameleon. Co miałem na myśli? W sklepach znajdziecie kilka jego różnych wersji. Każda zamknięta jest w kopercie ze stali nierdzewnej i wyposażona w piękny, dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,43-cala i rozdzielczości 466x466 pikseli. Czytelność w pełnym słońcu? Wzorowa. Wszystko dzięki jasności szczytowej na poziomie aż 1000 nitów. Modele różnią się od siebie zastosowanym paskiem. Ludzie biznesu zechcą postawić na wariant z bransoletą ze stali nierdzewnej lub eleganckim paskiem wykonanym ze skóry. Sportowcy wybiorą opcję z paskiem z fluoroelastomeru. Spokojnie, wszystkie one są wymienne i dostępne w sprzedaży w atrakcyjnych cenach, więc w swojej kolekcji możecie mieć wszystkie trzy!Huawei Watch GT 3 prezentuje się świetnie chyba na każdym nadgarstku. Koperta modelu 46 mm ma jedynie 11 mm grubości, a w modelu 42 mm - zaledwie 10,2 mm. Na pewno są tu Panowie, którzy uważają, że 46 mm to dużo. Wręcz przeciwnie, to optymalny rozmiar. Na moim dość wątłym nadgarstku o obwodzie 16,5 mm sprzęt układa się doskonale, a tarcza jest przy tym na tyle duża, aby wyświetlane na niej pola danych były czytelne nie tylko w trakcie przechadzki, ale także podczas intensywnego treningu.Huawei stawia na komfort wynikający nie tylko z ergonomii obsługi zegarka, która stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ale też możliwości szybkiego dopasowania urządzenia do swoich indywidualnych preferencji. Zmiana tarczy zegarka Huawei Watch GT 3 jest bajecznie prosta i można jej dokonać z poziomu dedykowanej aplikacji. Do wyboru jest cała masa wzorów. Wymiana bransolety na pasek? Zajmuje kilkanaście sekund. Skrócenie bransolety o parę ogniw? Mi zajęło dosłownie 15 sekund.Jeśli czytacie moje testy zegarków, wiecie doskonale, że synonimem dobrego smartwatcha jest dla mnie smartwatch z odpowiednimi funkcjami sportowymi. No i Huawei Watch GT 3 jest dokładnie takim zegarkiem.Producent chwali się, że Huawei Watch GT 3 ma ponad 100 trybów sportowych, w tym 18 trybów profesjonalnych. Wiadomo, że nie wykorzystacie każdego z nich, ale... dobrze, że są! Powiedzenie mówiące, że "od przybytku głowa nie boli" nie wzięło się znikąd. Ja sprawdzałem możliwości wbudowanego modułu "GPS" (czy raczej: GNS) podczas biegania, spacerów, jazdy na rowerze oraz górskich wędrówek. Po raz n-ty muszę pochwalić Huawei za rewelacyjną precyzję pomiarów. Huawei Watch GT 3 obsługuje 5 systemów nawigacji: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS. Sygnał jest poprawny tak w środku miasta, jak i w gęstym lesie, dzięki czemu dystans treningu, czy też wyrysowana mapa aktywności zawsze są poprawne. Precyzyjny jest również pomiar tętna z nadgarstka i nie odbiega on znacząco od wyników rejestrowanych profesjonalnymi opaskami na klatkę piersiową.Gdy wybrałem się na przejażdżkę rowerową, zegarek niemal natychmiastowo złapał tak zwanego "fixa" - zrobił to w zasadzie od razu, gdy wyszedłem przed blok. Proces wyszukiwania satelitów za każdym razem przebiega błyskawicznie, dzięki czemu unikamy jakiejkolwiek frustracji. Sygnał nie gubił się nawet w wymagającym terenie, co również jest ogromną zaletą.W trakcie treningów bardzo, ale to bardzo przydaje się wbudowany głośnik. Asystent treningowy odczytuje co wskazany interwał kluczowe informacje dotyczące uprawianego sportu. W trakcie biegania bardzo pomagało mi na przykład to, że nie musiałem spoglądać na tarczę zegarka, aby co kilometr poznać średnie tempo przebiegniętego odcinka lub średnie tempo całej przebieżki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić głośność komunikatów lub zupełnie je wyłączyć.Smartwatch, z którego korzystam na co dzień musi oferować długi czas działania bez konieczności sięgania po ładowarkę. Inteligentny zegarek wymagający codziennego ładowania? Dzięki, ale nie. Akumulator w Huawei Watch GT 3 46 mm może działać do 14 dni na jednym ładowaniu. W przypadku mniejszego zegarka z kopertą 42 mm jest to nawet 7 dni. Dużo? No pewnie! Oczywiście aktywacja dodatkowych funkcji pokroju Bluetooth, pomiaru temperatury ciała (to nowość w tej serii!), czujnika wysycenia krwi tlenem, pomiaru tętna i GPS skróci ten czas, ale... Z Huawei Watch GT 3 46 mm na nadgarstku bez problemu przebiegniecie maraton, a nawet zaliczycie triathlon na dystansie Ironmana z włączonym GPS i pomiarem tętna, o ile nie będziecie się specjalnie ociągać. To chyba niezła rekomendacja? Po wysiłku sprzęt naładujecie wygodnie - bezprzewodowo.Miłośnik sportu z pewnością spodoba się trener AI, który może ocenić kondycję na podstawie historycznych danych wysiłku. Ba, jest w stanie zaproponować profesjonalny plan biegowy, dostępny z poziomu apki Huawei Zdrowie. Zegarek przypomni o nim każdego dnia, motywując do ruchu oraz poprawiając w ten sposób sprawność fizyczną. Gdy odbiegniesz daleko od domu i zgubisz się gdzieś na trasie, Huawei Watch GT 3 za pomocą wskazówek głosowych pomoże Ci wrócić na miejsce rozpoczęcia treningu. Po zakończeniu sesji treningowej smartwatch wyświetla użytkownik porady, pomagające w przyszłości zaplanować ją jeszcze lepiej.Ja tu ciągle o sporcie, a przecież Huawei Watch GT 3 to także inne ciekawe funkcje, o których można by napisać osobny artykuł. Wspomnę o mojej ulubionej. Czy wiedzieliście, że mając opisywane tu urządzenie na nadgarstku można zupełnie zapomnieć o konieczności prowadzenia rozmów przez telefon? Wystarczy założyć Huawei Watch GT 3, włączyć Bluetooth i sparować go ze smartfonem, aby móc za jego pośrednictwem prowadzić konwersacje. Jakość rozmów jest wyśmienita. Zegarek Huawei ma nie tylko głośnik, ale także mikrofon, który to umożliwia. O takich oczywistościach jak opcja odczytywania powiadomień z komunikatorów na ekranie zegarka nie muszę chyba wspominać?Możliwości inteligentnego zegarka Huawei da się zwiększać poprzez instalację dodatkowych aplikacji. Można to robić za pośrednictwem dobrze już Wam zapewne znanego sklepu z aplikacjami Huawei App Gallery.Huawei Watch GT 3 to kolejny wszechstronny zegarek w ofercie Huawei, który imponuje nie tylko jakością wykonania i wyglądem, ale też dokładnością pomiarów, długim czasem pracy na baterii, czy też przyjaznym w obsłudze oprogramowaniem. Urządzeniem tym powinny się zainteresować wszystkie osoby pragnące nosić na nadgarstku modny gadżet oraz wszyscy ci, którzy chcą poprawić swoją kondycję i zadbać o swoje zdrowie.