Legion Pad - gamingowy tablet od Lenovo na zdjęciach

Czego możemy się spodziewać?

Według źródeł, Legion Pad będzie dosyć małym tabletem, tak naprawdę niewiele większym od smartfona Legion 2 Pro. Ma być wyposażony w 8-calowy ekran (najpewniej matryca OLED i wysoka częstotliwość odświeżania) i względnie cienkie ramki dookoła. Za wydajność będzie odpowiadał zapewne procesor Snapdragon 8 Gen1, jednak w wypadku słabszej dostępności chipsetu, możliwe, że producent postawi na sprawdzonego 888 lub 888+.



Lenovo z pewnością nie zapomni również o dużej baterii, która będzie w stanie udźwignąć kilka godzin grania “w terenie”, a także o wydajnym systemie chłodzenia. Ten w smartfonie Legion 2 Pro oparty jest na fizycznych wentylatorach, więc niewykluczone, że taka sama technologia zostanie użyta w tablecie.



Na razie nie znamy daty przewidywanej premiery Legion Pada, jednak fakt, że jego działające prototypy już są testowane, może wskazywać, że odbędzie się ona w najbliższym czasie. Pytanie tylko, czy rynek potrzebuje dedykowanych tabletów dla graczy? Ostatnim modelem, który miał okazję to w pewien sposób przetestować, była Nvidia Shield K1. Urządzenie nie odniosło zbyt dużego sukcesu, jednak trzeba mieć na uwadze, że nie był to sprzęt wolny od wad, choć oferował bardzo przyzwoity stosunek wyposażenia do ceny.



Urządzenia mobilne dla graczy to coraz większy rynek, jednak w przeważającej większości skupia się on wokół smartfonów. W sprzedaży jest dostępnych co najmniej kilka modeli różnych marek, w różnych kategoriach cenowych. Jeśli chodzi jednak o tablety, wybór jest w zasadzie żaden, a niezmiennie najlepszym rozwiązaniem dla mobilnego gracza wydaje się być iPad. Niewykluczone jednak, że w najbliższym czasie doczeka się on mocnego konkurenta, bo Lenovo, będące producentem smartfonów i laptopów z linii Legion, półoficjalnie zapowiedziało zupełnie nowe urządzenie.Legion Pad, czyli tablet dla graczy z Androidem, pojawiał się w przeciekach już jakiś czas temu. Nie znaliśmy jednak żadnych konkretów na jego temat, a nawet nie było do końca pewne, czy chiński producent naprawdę planuje zaprezentować taki model. Teraz wszystko wydaje się być jasne - na profilu firmy na portalu społecznościowym Weibo pojawiły się dwa zdjęcia ukazujące przedpremierowo gamingowy tablet. Co ciekawe wygląda zupełnie zwyczajnie, w przeciwieństwie do prezentowanego kilka tygodni temu projektu Legion Play , który był wyposażony w fizyczne przyciski i joysticki.