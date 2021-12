Blackview Tab 11 to flagowy tablet z LTE, w kuszącej cenie

Sprzedaż właśnie ruszyła.

Źródło: BlackviewBlackview Tab 11 to także 128 GB pamięci na dane eMMC 5.1 oraz gniazdo na karty micro SD. Sprzęt zasilany jest akumulatorem o słusznej pojemności 6580 mAh. Biorąc powyższe pod uwagę, masa na poziomie ok. 460 gramów wydaje się niemałym zaskoczeniem. Producent zapewnia, że akumulator pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki lub 10 godzin surfowania po sieci z jasnością ustawioną na 360 nitów.Tablet wykorzystuje autorskie oprogramowanie Doke OS_P 2.0, bazujące na Androidzie 11. Obsługi 5G nie ma, ale cieszy obecność gniazd na dwie karty SIM 4G LTE.Źródło: BlackviewUrządzenie kusi ponoć nieźle grającymi głośnikami stereo oraz klawiaturą magnetyczną, która ułatwi mobilną pracę biurową lub robienie notatek na studiach lub w szkole.Rzecz jasna sprzęt otrzymał obowiązkowe kamerki. Z przodu na użytkownika spogląda obiektyw połączony z matrycą Sony IMX219 o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu widnieje pojedynczy aparat z sensorem Sony IMX258 o rozdzielczości 13 Mpix. Tablety do robienia zdjęć się nie nadają, ale do wideorozmów - jak najbardziej!Źródło: BlackviewW sprzedaży znaleźć można aż trzy wersje kolorystyczne. Najbardziej efektownie prezentuje się chyba zielona (Teal Green), ale szara (Meteorite Grey) oraz srebrna (Moonlight Silver) mocno jej nie ustępują.Blackview Tab 11 kosztuje w promocyjnej cenie 1007 złotych bez klawiatury oraz 1189 złotych z klawiaturą, pełniącą jednocześnie funkcję etui. Obie ceny zawierają VAT.Źródło: mat. własny