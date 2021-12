Pantera PicoPC hitem croundfundingu. Mini PC z obsługą 4K zebrał 3,3 mln złotych

Czterordzeniowy Intel w mini PC pozwoli na wszystkie proste prace i zmieści się w kieszeni

Co jakiś czas informujemy was o minikomputerach, które można porównać wymiarami do niewielkiego jabłka czy cytryny. Kilka miesięcy temu omawialiśmy. Od tej pory twórcy z XDO Tech przeprowadzili dwie udane kampanie coundrundingowe, dzięki których zebrali już ponad 3,3 miliona złotych (w samym Indiegogo projekt przekroczył 4800 proc. zakładanej kwoty). Niewielki stacjonarny PC można jednak wciąż zamawiać z rabatem mimo zakończenia głównej części zbiórek w serwisach croudfundingowych.Urządzenie jest naprawdę małe (69 x 69 x 53 mm), ale mimo tego i relatywnie nie tak mocnych podzespołów, z powodzeniem powinno wystarczyć do prac biurowych, przeglądania zasobów sieci, używania mediów społecznościowych, oglądania multimediów (w tym filmów w 4K), grania w streamingu np. dziękiczy nawet w starsze mało wymagające gry w pełni lokalnie (niezbyt zaawansowane produkcje jak np. Half-Life 2) lub nawet jako emulator tytułów ze starych konsol i komputerów.