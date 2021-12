No To Masz w Komputronik. Lista produktów idealnych na prezent

Pomysł na prezent z Komputronik

Nie masz jeszcze prezentu na święta? Nic straconego. W ofercie Komputronik znaleźć można mnóstwo produktów, które sprawią radość. W dodatku sklep przygotował świąteczną kampanię, więc wybraną elektronikę kupicie w jeszcze lepszych cenach.W tym roku Komputronik proponuje skorzystać z porad Tomasza Karolaka, który już wybrał prezenty. Znalazł je w pasażu To Masz Na Święta Warto też pamiętać, że klienci Komputronik mogą skorzystać też z wygodnych rat. I to aż cztery warianty, w zależności od potrzeb. 50x0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski (obowiązuje do 6 grudnia), 20x0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski”, 30 rat z odroczeniem pierwszej płatności i 10x0 RRSO 0% na cały asortyment.Sprawdziliśmy ofertę Komputronik i wybraliśmy kilka naprawdę godnych uwagi produktów z pasażu To Masz Na Święta.Na pierwszy ogień idą wszechstronne słuchawki nauszne Logitech G435 . To pierwszy zestaw słuchawkowy z łącznością LIGHTSPEED i Bluetooth o niskiej latencji, zapewniający ogromną swobodę gry na PC, smartfonach i konsolach Playstation. Miłośnicy gamingu z pewnością docenią lekką konstrukcję - ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy waży zaledwie 165 gramów zapewniając komfort użytkowania przez cały dzień.A teraz coś dla osób chcących rozbudować swój komputer. Dysk WD Black SN850 M.2 PCIe NVMe o pojemności aż 1TB, która pozwala osiągać prędkości odczytu do 7000 MB/s i zapisu do 5300 MB/s to świetna propozycja dla graczy i nie tylko. Standard M.2 2280 i kompaktowe wymiary sprawiają, że model ten idealnie dopasuje się do każdego kompatybilnego komputera. Wraz z dyskiem dostarczane jest przydatne oprogramowanie WD_BLACK Dashboard, które umożliwia monitorowanie stanu dysku oraz optymalizację wydajności.Szukacie smartfona? No to macie. I to jeszcze 200 zł taniej. POCO X3 Pro 8/256GB to telefon z ekranem o przekątnej 6,67 cala i 256 GB pamięci wewnętrznej. Posiada tylny aparat 48 MP oraz przedni aparat 20 MP. Wyposażono go w wydajną baterię o pojemności 5160 mAh, która może wytrzymać do 20 godzin odtwarzania wideo. Na pokładzie znajdziemy bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 860, bezkonkurencyjny w tej klasie cenowej.Komputer do gier to chyba najczęściej poszukiwany produkt w okresie przedświątecznym. Na szczęście można sięgnąć po gotowy zestaw, np. Komputronik Infinity X500 [AX4] i nie martwić się o dobór odpowiednich podzespołów. Komputer wyposażono w wydajny procesor Intel Core i5, kartę graficzną GeForce GTX 1650, 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB. Na uwagę zasługuje też przewiewna obudowa Chieftec Scorpion III GL-03B-OP oraz imponujące wentylatory z podświetleniem RGB. Zestaw Infinity X500 [AX4] możecie kupić aż o 200 zł taniej.Fani esportu ucieszą się z klawiatury Razer Ornata Chroma V2 . Model ten wyposażono w hybrydową mechaniczno-membranową technologię Razer, która łączy w sobie największe zalety klawiszy membranowych i przełączników mechanicznych. Jej styl można spersonalizować przy użyciu technologii Razer Chroma RGB, a wielofunkcyjne pokrętło cyfrowe i klawisze multimedialne zapewniają jeszcze większą kontrolę.Macie dość pracy na małym ekranie laptopa? Idealnym rozwiązaniem będzie monitor Acer Nitro XV272UKVbmiiprzx . Przekątna ekranu to aż 27”, a rozdzielczość nominalna wynosi 2560x1440 px, dzięki czemu dostrzeżecie każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Wysoka częstotliwość odświeżania – 170 Hz, gwarantuje płynną rozgrywkę bez zacinania nawet przy największej głębi szczegółów.Każdy kierowca ucieszy się z wideorejestratora MIO MiVue 798 Sony Starvis . Zapewnia on szczegółowe nagrania, doskonały kontrast oraz jasną i bogatą kolorystykę, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Będzie przydatny w różnych sytuacjach na drodze. Teraz można go kupić aż 200 zł taniej.To nie wszystkie niespodzianki jakie dla swoich Klientów ma Komputronik. Każdy, kto zrobi świąteczne zakupy będzie mógł także odebrać kody promocyjne na filmy w serwisie Chili.