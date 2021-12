Klawiatura i trackball do wystrzeliwania pocisków nuklearnych zlicytowane (wideo)

Kupił je jeden z internautów.



Witajcie w świecie gadżetów dziwnych i zapomnianych. Podczas gdy jedni marzą o tym, aby do swojego komputera podłączyć drogą mechaniczną klawiaturę gamingową oraz gryzonia ze znakomitym sensorem, inni wyszukują na aukcjach w Internecie retro perełki. Do grona tego rodzaju nietuzinkowych znalezisk z pewnością należy zaliczyć zestaw, na który składają się nietypowa klawiatura oraz trackball. Zostały one zaprojektowane z myślą o... odpalaniu pocisków, przenoszących ładunki nuklearne. Na aukcji w serwisie eBay wylicytował go internauta prowadzący kanał Pointless Tinkering.



Klawiatura i trackball do pocisków nuklearnych

We wtorek na kanale Pointless Tinkering ukazało się ciekawe nagranie. Prowadzący przyznał, że kupił klawiaturę z serwisu eBay po prostu dlatego, że "wyglądała niesamowicie" i miała "kilka interesujących przycisków", w tym "TRANSMIT", "ABORT" i "INITIATE".



Klawiatura i trackball były częścią większego systemu sterowania centrum dowodzenia pocisków nuklearnych w jednym z amerykańskich silosów. Urządzenia peryferyjne to elementy konsoli używanej do wystrzeliwania pocisków Minuteman III w latach 80., w ramach programu Rapid Execution and Combat Targeting (REACT) Sił Powietrznych USA. Dziś można grać na nich w Fortnite.







Klawiatura posiada kontaktrony, które uruchamiają się za pomocą magnesów. Inne podzespoły obejmują układ Intel MD82510/B w roli kontrolera szeregowego, mikrokontroler z rodziny Intel 8051 i układy komunikacyjne RS422.



Podłączenie komponentów do cywilnego komputera wymagało odrobinę wysiłku. Po zdobyciu klawiatury i trackballa z eBaya i zapoznaniu się z ich historią, entuzjasta zabrał się do pracy, uzbrojony w narzędzia takie jak Arduino Pro Micro (który ostatecznie się usmażył) i programator mikrokontrolera, który nabył dzięki Dromeda Research. Naprawił również trackball, który przestał działać po zakupie i zmusił klawiaturę, jak i trackball do współpracy z nowoczesnymi komputerami z portem USB.



"Inżynieria wsteczna doprowadziła do stworzenia niewielkiego interfejsu, opartego Arduino Micro, który może emulować mysz i klawiaturę" – powiedział właściciel. Stworzył nawet niestandardowe oprogramowanie klawiatury.



Podświetlenia RGB nie ma, ale niektóre klawisze mają LED-y. ;)



Źródło: YouTube