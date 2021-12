15 ciekawych gadżetów z AliExpress do 5 złotych

Fajne rzeczy za piątaka.

1. Wyciskacz do pasty do zębów

2. Czytnik kart pamięci micro SD na USB

3. Kapcie do wycierania podłóg

4. Przejściówka USB-A do USB-C OTG

5. Termiczny koc ratunkowy

6. Torba awaryjna na mocz lub wymioty

7. Organizer do kabli w postaci taśmy na rzep

8. Przenośny scyzoryk zamknięty w breloku w kształcie klucza

9. Lampka LED na USB - różne temperatury barwowe

10. Pokrowiec na pilot dla Xiaomi Mi Box

11. Zestaw naklejek na paznokcie

12. Świnka skarbonka, nietłukąca się - różne kolory

13. Spersonalizowany wisiorek z imieniem dla psa lub kota - różne wzory

14. Tani zegarek dla dzieci w formie kolorowej opaski

15. Brelok do kluczy w kształcie pada do gry

Największym zainteresowaniem spośród wszystkich naszych zestawień dotyczących gadżetów z Chin, cieszą się te, w których prezentujemy Wam produkty najtańsze. Po raz kolejny przeszukaliśmy AliExpress pod kątem interesujących gadżetów w cenie 5 złotych lub niższej.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.Wyciskanie tubki z pastą do zębów do samego końca to prawdziwa udręka, na którą nie każdemu chce się decydować. Nie wyrzucaj pieniędzy do kosza, zainwestuj w prostą i łatwą w użyciu wyciskarkę.Czytnik kart pamięci micro SD nie musi być drogi. Ten kosztuje zaledwie kilka złotych. Gadżet tego rodzaju pozwoli na przykład zgrać na komputer dane z karty pamięci wykorzystywanej w wideorejestratorze samochodowym.Chyba trudno o bardziej praktyczne kapcie. Te za sprawą mikrofibry umieszczonej od spodu przy okazji chodzenia czyszczą powierzchnie płaskie, po których porusza się użytkownik. Jeśli się zabrudzą, wystarczy je wyprać, tak jak zwykłą ścierkę do podłogi.Konwerter USB-A na USB-C z OTG umożliwia w wygodny sposób podpiąć pendrive pod smartfon, celem przekopiowania do jego pamięci określonych plików.Lubisz piesze wycieczki po górach zimową porą? Zawsze miej w swoim plecaku termiczny koc ratunkowy, czy raczej folię ratunkową. Dzięki niej w podbramkowej sytuacji unikniesz wychłodzenia.Opis mówi chyba sam za siebie. Nigdy nie wiadomo, kiedy w trakcie podróży utkniesz ze swoimi bliskimi w korku lub po prostu nie będziesz miał możliwości zatrzymać się na poboczu... Warto wozić choć jedną torebkę tego rodzaju w swoim aucie.Zrób w końcu porządek ze splątanymi kablami w swoim mieszkaniu - na przykład tymi za komputerem lub za telewizorem. Będą wyglądały estetycznie, a Tobie będzie łatwiej usuwać zgromadzony przy nich kurz. Opaski na rzep kosztują grosze i są dostępne w wielu różnych kolorach.Praktyczny nożyk w formie klucza, który możesz mieć zawsze przy sobie. Z pewnością przyda Ci się niejeden raz.Ozdobna lampka LED o mocy ok. 1 W, zasilana za pośrednictwem portu USB-A. Do wyboru dwie różne temperatury barwowe.Użytkownicy przystawek telewizyjnych Xiaomi Mi Box lubią narzekać na to, że piloty dość łatwo się brudzą. Ten problem eliminują kolorowe, dobrej jakości pokrowce.Wiele pań lubi przyozdabiać swoje paznokcie w efektowny sposób. Polecamy setki różnych wzorów naklejek na paznokcie od tego sprzedawcy. Są tanie, wysoko oceniane i naprawdę ładne.Jak zacząć oszczędzać? Cóż, czasem po prostu wystarczy kupić świnkę-skarbonkę i wrzucać do niej oszczędności. To świetny prezent nie tylko dla dzieci.A może chcesz sprawić prezent swojemu psu lub kotu? Zaledwie 5 złotych kosztuje personalizowana zawieszka, na której sprzedawca wygraweruje na przykład imię zwierzaka oraz kontaktowy numer telefonu do jego właściciela.Tani zegarek dla dziecka? Proszę bardzo. Tej opaski sprzedawanej w cenie 5 złotych nie będzie żal, nawet gdy ulegnie zepsuciu lub zgubieniu.Ładny brelok do kluczy, nie tylko dla graczy. Do wyboru kilka różnych wzorów, z kontrolerami znanymi z konsol Sony PlayStation i Microsoft Xbox.