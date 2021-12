Polujesz na PS5? Konsola dostępna w T‑Mobile

Tanio nie jest.

PlayStation 5 w T‑Mobile

Gdzie kupić PlayStation 5 w Polsce?

Jeżeli nie uda się Wam w T-Mobile lub nie potrzebujecie tak bogatego zestawu, warto sprawdzić ofertę popularnych sklepów z elektroniką:

Minął już rok od rynkowego debiutu PlayStation 5, a problemy z dostępnością konsol nie mają końca. Zakup urządzenia w normalnej cenie graniczy z cudem, a dystrybutorzy posiadający sprzęt oferują go w zestawach z dodatkowymi grami czy akcesoriami, które niekoniecznie są pożądane przez graczy.Popyt napędza też okres przedświąteczny, wiele osób poszukuje PS5 jako gwiazdkowego prezentu. Gdzie kupić konsolę w Polsce? Zestawy pojawiają się w popularnych sieciach z elektroniką, ale szybko znikają. Teraz sprzęt trafił do sieci T-Mobile.Filetowy operator proponuje zestaw PS5 Blu-ray + DualSense + FIFA 22 + PS Plus 1 m-c za 3499 zł . Sprzęt jest tańszy w ofercie abonamentowej - konsolę Sony PlayStation 5 z dodatkowym kontrolerem i grą można kupić 200 zł taniej, do tego 80 GB Internetu i raty 0%.